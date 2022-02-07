Дочь Валентины Лупандиной уверена, что смерть мамы — ошибка врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пенсионерка из Владимира Валентина Лупнадина скончалась в результате ковидной пневмонии и неправильного лечения. Об этом рассказала ее дочь Анна Пахомова. По словам женщины, в заключении о смерти патологоанатомы написали двустороннюю пневмонию, несмотря на два отрицательных теста на COVID-19.

«Патологоанатом сообщил, что причиной смерти стал COVID-19. Анна не поверила и попросила посмотреть на труп матери, вдруг врачебная ошибка. Она не могла понять, как после двух отрицательных тестов на коронавирус и пристальном внимании врачей, ее мать скончалась от ковида», — передает историю «Ридус».

Валентина Лупандина попала в больницу с вывихом ноги 24 июня 2021 года. Из травматологического отделения пенсионерку с высокой температурой сразу направили в ковидный госпиталь. На пятый день пришел результат ПЦР-тест на коронавирус, и он оказался отрицательный. Тогда Лупандину перевели в обычное инфекционное отделение, где 6 июля диагностировали опухоль матки.

«Я давно работаю и умею устанавливать диагнозы по узи. Наш патологоанатом вскроет ее, и мы поймем стадию. Мы прекращаем лечение», — процитировала Пахомова главу терапевтического отделения Веру Меркулову.

После этого женщина предприняла попытки забрать мать домой или в место, где бы ей оказали паллиативную помощь, но ей запретили любые манипуляции. По ночам пенсионерка кричала от боли и просила обезболивающего, но было якобы не положено. 8 июля она скончалась.

«Жду, что мне скажут — умерла от рака. Они говорят — пневмония и ковид — рака нет», — поделилась Пахомова.

После этого дочь погибшей пришла на разговор с лечащим врачом и главой отделения терапии — Верой Меркуловой. Но вместо объяснения ситуации и сочувствия, терапевт начала угрожать прокурорской проверкой. Почему после нескольких дней лечения в ковидном госпитале врачи выписали пациентку с пневмонией и что стало истинной причиной смерти, женщина так и не узнала.

Анна Пахомова подала заявление в СК. Проверка длилась почти четыре месяца. Из результатов медицинской экспертизы следует, что никаких нарушений в действиях врачей правоохранители не нашли. Сейчас женщина подала новую жалобу в прокуратуру — уже на материалы проведенной экспертизы. Она считает ее недействительной, потому что в документе встречаются многочисленные неточности. В частности, в документе оказался вырван лист из медкарты. Женщина не намерена оставлять это просто так. Однако ответа она пока не получила.

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