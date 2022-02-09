Курганцы принесли в суд оружие и электрошокеры

Опасные предметы изъяли на входе в здание суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Курганской области в 2021 году принесли с собой в суд 461 единицу оружия и боеприпасов, а также электрошокеры и колюще-режущие предметы. Данная информация была 10 февраля размещена на сайте областного Управления федеральной службы судебных приставов.

«При осуществлении пропускного режима судебные приставы по ОУПДС предотвратили 461 попытку проноса оружия и боеприпасов, 1862 попытки проноса предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих (колюще-режущие предметы и электрошоковые устройства). <…> В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что за шесть месяцев 2021 года жители региона пытались пронести в суд 1273 запрещенных предмета. Тогда судебные приставы нашли электрошокеры, травматические пистолеты и холодное оружие.