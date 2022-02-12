NI: США выдумали войну РФ и Украины из-за «Северного потока-2»

13 февраля 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Слух о войне РФ и Украины принес США много благ, уверен Дэвид Хендриксон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Власти США выдумывают и транслируют информацию в СМИ о подготовке России к нападению на Украину, так как выигрывают от остановки запуска российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон в материале для журнала National Interest. «Страх перед войной, когда СМИ добросовестно выполняли свою стенографическую роль, принес „ястребам“ [сторонникам жесткой внешней политики США] большие преимущества. Люди, заинтересованные в продаже СПГ [сжиженного природного газа], добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода „Северный поток — 2“. Война, которую придумала американская разведка, — это вздор», — говорится в статье. Отмечается также, что из-за увеличения поставок оружия Украине военно-промышленный комплекс США процветает. В материале также сказано, что МИД РФ практически каждый день напоминает мировой общественности, что страна никому не угрожает войной, отмечает телеканал 360. Строительство «Северного потока-2» закончилось осенью 2021 года. Однако процесс сертификации газопровода был приостановлен Германией, потому что он «не соответствует требованиям Евросоюза», пишет «Национальная служба новостей». Позже глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ФРГ отказывается запускать газопровод из-за скопления войск на границе с Украиной. При этом посол России в Берлине Сергей Нечаев уверен, что остановка «Северного потока — 2» прежде всего нанесет ущерб жителям ФРГ и германским компаниям, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти США выдумывают и транслируют информацию в СМИ о подготовке России к нападению на Украину, так как выигрывают от остановки запуска российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон в материале для журнала National Interest. «Страх перед войной, когда СМИ добросовестно выполняли свою стенографическую роль, принес „ястребам“ [сторонникам жесткой внешней политики США] большие преимущества. Люди, заинтересованные в продаже СПГ [сжиженного природного газа], добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода „Северный поток — 2“. Война, которую придумала американская разведка, — это вздор», — говорится в статье. Отмечается также, что из-за увеличения поставок оружия Украине военно-промышленный комплекс США процветает. В материале также сказано, что МИД РФ практически каждый день напоминает мировой общественности, что страна никому не угрожает войной, отмечает телеканал 360. Строительство «Северного потока-2» закончилось осенью 2021 года. Однако процесс сертификации газопровода был приостановлен Германией, потому что он «не соответствует требованиям Евросоюза», пишет «Национальная служба новостей». Позже глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ФРГ отказывается запускать газопровод из-за скопления войск на границе с Украиной. При этом посол России в Берлине Сергей Нечаев уверен, что остановка «Северного потока — 2» прежде всего нанесет ущерб жителям ФРГ и германским компаниям, передает RT.