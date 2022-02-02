В ФРГ отказались запускать «Северный поток — 2» из-за Украины

Германия не будет запускать российский газопровод «Северный поток — 2» из-за скопления войск на границе с Украиной. Такое заявление сделала глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
«Запуск трубопровода „Северный поток — 2“ не может состояться до тех пор, пока столько российских солдат сосредоточено на границе Украины. Нельзя использовать этот трубопровод», — передает слова Штрак-Циммерман MK.RU.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ФРГ готова заблокировать «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации на Украине. По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хомана, Германия до сих не получила всех необходимых документов для сертификации газопровода, пишет RT. На данный момент сертификация газопровода временно приостановлена.
Германия не будет запускать российский газопровод «Северный поток — 2» из-за скопления войск на границе с Украиной. Такое заявление сделала глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «Запуск трубопровода „Северный поток — 2“ не может состояться до тех пор, пока столько российских солдат сосредоточено на границе Украины. Нельзя использовать этот трубопровод», — передает слова Штрак-Циммерман MK.RU. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ФРГ готова заблокировать «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации на Украине. По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хомана, Германия до сих не получила всех необходимых документов для сертификации газопровода, пишет RT. На данный момент сертификация газопровода временно приостановлена.