В Госдуме раскритиковали катание Трусовой на Олимпиаде. «Бегает от прыжка до прыжка»

18 февраля 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Александра Трусова впервые в истории выполнила пять четверных прыжков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская фигуристка Александра Трусова не очень успешно выступила со своей программой на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на установление рекорда. Об этом заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина. «А если у нее программы никакой нет? Просто она бегает от прыжка до прыжка. Это тоже сказывается. Видно, как-то ей (Александре Трусовой — прим. URA.RU) плохо объяснили, в чем прелесть, особенность женского одиночного катания. Для вас, для журналистов, — это рекорд. А для меня, так как это женское одиночное катание, я хочу катание», — заявила Родина в беседе с Life . Александра Трусова вышла на лед под 22-м номером. В ее заявке присутствовали пять четверных прыжков — флип, сальхов, тулуп в каскаде, два четверных лутца в каскадах. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров. Итоговый балл нашей спортсменки за произвольную программу составил 177,13. По итогу двух выступлений, с короткой и с произвольной программой, Трусова получила 251,73 балла. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка Александра Трусова не очень успешно выступила со своей программой на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на установление рекорда. Об этом заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина. «А если у нее программы никакой нет? Просто она бегает от прыжка до прыжка. Это тоже сказывается. Видно, как-то ей (Александре Трусовой — прим. URA.RU) плохо объяснили, в чем прелесть, особенность женского одиночного катания. Для вас, для журналистов, — это рекорд. А для меня, так как это женское одиночное катание, я хочу катание», — заявила Родина в беседе с Life. Александра Трусова вышла на лед под 22-м номером. В ее заявке присутствовали пять четверных прыжков — флип, сальхов, тулуп в каскаде, два четверных лутца в каскадах. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров. Итоговый балл нашей спортсменки за произвольную программу составил 177,13. По итогу двух выступлений, с короткой и с произвольной программой, Трусова получила 251,73 балла.