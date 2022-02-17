Трусова впервые в истории выполнила пять четверных прыжков 17 февраля 2022 в 18:44 Размер текста - 17 + Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Фигуристка Александра Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. По итогу выступления девушка получила 177,13 балла. Спортсменка заявила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров. Выступление девушки судьи оценили в 177,13 балла. Трансляция доступна на сайте «Россия-1». В короткой программе на Олимпиаде 15 февраля Трусова заняла четвертое место. Первую строку зачета заняла Камила Валиева, второе место досталось Анне Щербаковой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Фигуристка Александра Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. По итогу выступления девушка получила 177,13 балла. Спортсменка заявила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров. Выступление девушки судьи оценили в 177,13 балла. Трансляция доступна на сайте «Россия-1». В короткой программе на Олимпиаде 15 февраля Трусова заняла четвертое место. Первую строку зачета заняла Камила Валиева, второе место досталось Анне Щербаковой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям