Трусова впервые в истории выполнила пять четверных прыжков

Фигуристка Александра Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. По итогу выступления девушка получила 177,13 балла.
Спортсменка заявила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров. Выступление девушки судьи оценили в 177,13 балла. Трансляция доступна на сайте «Россия-1».
В короткой программе на Олимпиаде 15 февраля Трусова заняла четвертое место. Первую строку зачета заняла Камила Валиева, второе место досталось Анне Щербаковой.
Фигуристка Александра Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. По итогу выступления девушка получила 177,13 балла. Спортсменка заявила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров. Выступление девушки судьи оценили в 177,13 балла. Трансляция доступна на сайте «Россия-1». В короткой программе на Олимпиаде 15 февраля Трусова заняла четвертое место. Первую строку зачета заняла Камила Валиева, второе место досталось Анне Щербаковой.