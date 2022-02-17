Трусова впервые в истории выполнила пять четверных прыжков

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ТАСС, трусова александра
Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Фигуристка Александра Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. По итогу выступления девушка получила 177,13 балла.

Спортсменка заявила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров. Выступление девушки судьи оценили в 177,13 балла. Трансляция доступна на сайте «Россия-1».

В короткой программе на Олимпиаде 15 февраля Трусова заняла четвертое место. Первую строку зачета заняла Камила Валиева, второе место досталось Анне Щербаковой.

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Фигуристка Александра Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. По итогу выступления девушка получила 177,13 балла. Спортсменка заявила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров. Выступление девушки судьи оценили в 177,13 балла. Трансляция доступна на сайте «Россия-1». В короткой программе на Олимпиаде 15 февраля Трусова заняла четвертое место. Первую строку зачета заняла Камила Валиева, второе место досталось Анне Щербаковой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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