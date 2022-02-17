Щербакова и Трусова взяли «золото» и «серебро» на Олимпиаде. Валиева осталась без медали

17 февраля 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Александра Трусова и Анна Щербакова оказались сильнее всех Фото: Сергей Бобылев/ТАСС новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева осталась без медали. 17 февраля российские фигуристки представляли произвольную программу. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 1». Александра Трусова вышла на лед под 22-м номером. В ее заявке присутствовали пять четверных — флип, сальхов, тулуп в каскаде, два четверных лутца в каскадах. Итоговый балл нашей спортсменки за произвольную программу составил 177,13. По итогу двух выступлений, с короткой и с произвольной программой, Трусова получила 251,73 балла. У действующей чемпионки мира Анны Щербаковой был 24-й порядковый номер. Ее заявка — два четверных флипа — один сольный и один в каскаде с тройным тулупом под музыку Игоря Корнелюка из сериала «Мастер и Маргарита». Щербакова получила 175,5 балла. За две программы — 255,7 балла. Камила Валиева получила 25-й порядковый номер. В ее заявке были указаны три четверных (два тулупа, один из которых в каскаде, и сальхов) и тройной аксель. Валиева выступала под классическое «Болеро» Мориса Равеля. К сожалению, фигуристка допустила несколько серьезных ошибок, дважды упав во время проката. Ее баллы — 141,93. Сумма баллов — 224,09. Камила стала четвертой. Третье место досталось японской фигуристке Каори Сакамото. В сумме она набрала 233,13 баллов. Ранее в короткой программе Камила Валиева набрала 82,1 балла и заняла первое место. Анна Щербакова заняла второе место. Она получила 80,2 итоговых балла. Это был самый чистый прокат среди российских фигуристок. Александра Трусова осталась четвертой, поскольку упала после выполнения одного из прыжков и в итоге получила 74,6 итоговых балла. Валиева также стала золотой медалисткой в командном выступлении. Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Как выяснилось впоследствии, препарат принимал дедушка Камилы. CAS позволил Валиевой вернуться к выступлениям из-за ее статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева осталась без медали. 17 февраля российские фигуристки представляли произвольную программу. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 1». Александра Трусова вышла на лед под 22-м номером. В ее заявке присутствовали пять четверных — флип, сальхов, тулуп в каскаде, два четверных лутца в каскадах. Итоговый балл нашей спортсменки за произвольную программу составил 177,13. По итогу двух выступлений, с короткой и с произвольной программой, Трусова получила 251,73 балла. У действующей чемпионки мира Анны Щербаковой был 24-й порядковый номер. Ее заявка — два четверных флипа — один сольный и один в каскаде с тройным тулупом под музыку Игоря Корнелюка из сериала «Мастер и Маргарита». Щербакова получила 175,5 балла. За две программы — 255,7 балла. Камила Валиева получила 25-й порядковый номер. В ее заявке были указаны три четверных (два тулупа, один из которых в каскаде, и сальхов) и тройной аксель. Валиева выступала под классическое «Болеро» Мориса Равеля. К сожалению, фигуристка допустила несколько серьезных ошибок, дважды упав во время проката. Ее баллы — 141,93. Сумма баллов — 224,09. Камила стала четвертой. Третье место досталось японской фигуристке Каори Сакамото. В сумме она набрала 233,13 баллов. Ранее в короткой программе Камила Валиева набрала 82,1 балла и заняла первое место. Анна Щербакова заняла второе место. Она получила 80,2 итоговых балла. Это был самый чистый прокат среди российских фигуристок. Александра Трусова осталась четвертой, поскольку упала после выполнения одного из прыжков и в итоге получила 74,6 итоговых балла. Валиева также стала золотой медалисткой в командном выступлении. Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Как выяснилось впоследствии, препарат принимал дедушка Камилы. CAS позволил Валиевой вернуться к выступлениям из-за ее статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными.