Власти лишат россиян важной льготы на детей

Правительство не приняло решения о продлении туристического кэшбэка на детский отдых Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В бюджете России на 2022—2024 годы не предусмотрены средства на программу детского туристического кэшбэка по организации отдыха в стационарных лагерях. Соответствующая информация фигурирует в письме Минпросвещения РФ в адрес объединения «Опора России».

«В бюджете на 2022—2024 годы не предусмотрены средства на программу возмещения части стоимости услуг по организации детского отдыха в стационарных лагерях. Решение о целесообразности продления программы должно принимать правительство с учетом данных о ее эффективности в прошлом году», — сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на текст письма.

По словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, отсутствие конкретики по данной программе негативно влияет на рынок в 2022 году. В пресс-службе Ростуризма программу детского кэшбэка называют одной из самых востребованных мер поддержки этого отдыха.

В июне прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила в Госдуму РФ предложение о рассмотрении вопроса предоставления особых условий возврата денежных средств для многодетных семей из расчета 20% от стоимости отпуска. Как подчеркнула Волынец, важно создавать условия стимулирования рождаемости и оказывать поддержку многодетным семьям, передает RT.

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