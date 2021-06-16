16 июня 2021

В Госдуме рассмотрят введение новых льгот для многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, многодетная семья, семья, дети, многодетная мать
В РФ предложили ввести особые условия получения туристического кешбэка для многодетных семей Фото:

В Госдуму РФ направлено предложение о рассмотрении вопроса предоставления особых условий возврата денежных средств для многодетных семей из расчёта 20% от стоимости отпуска. С соответствующим предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

«В целях усиления соцподдержки многодетных семей в РФ прошу вас рассмотреть вопрос предоставления особых условий кешбэка для многодетных семей из расчёта 20% от стоимости проезда, размещения в гостинице, доме отдыха или санатории на территории страны», — цитирует Волынец RT. Уточняется, что максимальный размер кэшбека составит 20 тысяч рублей.

Как подчеркнула Волынец, важно создавать условия стимулирования рождаемости и оказывать поддержку многодетным семьям. «Данный инструмент будет способствовать повышению качества жизни многодетных семей», — отметила чиновница.

Ранее правительство РФ продлило сроки программы детского кешбэка. Период действия программы продлится с 10 мая по 20 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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