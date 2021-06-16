В Госдуме рассмотрят введение новых льгот для многодетных семей

В Госдуму РФ направлено предложение о рассмотрении вопроса предоставления особых условий возврата денежных средств для многодетных семей из расчёта 20% от стоимости отпуска. С соответствующим предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
«В целях усиления соцподдержки многодетных семей в РФ прошу вас рассмотреть вопрос предоставления особых условий кешбэка для многодетных семей из расчёта 20% от стоимости проезда, размещения в гостинице, доме отдыха или санатории на территории страны», — цитирует Волынец RT. Уточняется, что максимальный размер кэшбека составит 20 тысяч рублей.
Как подчеркнула Волынец, важно создавать условия стимулирования рождаемости и оказывать поддержку многодетным семьям. «Данный инструмент будет способствовать повышению качества жизни многодетных семей», — отметила чиновница.
Ранее правительство РФ продлило сроки программы детского кешбэка. Период действия программы продлится с 10 мая по 20 сентября.
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