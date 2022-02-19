Украина захотела провести зимнюю Олимпиаду 2030 года

Украина намерена самостоятельно подать заявку в МОК, сообщил Вадим Гутцайт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Украина собирается подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Республики Вадим Гутцайт. При этом он отметил, что у Украины не хватает спортивных объектов для проведения Игр-2030.

«У нас недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, мы над этим работаем, видим, где что построить, где что проводить. Мы сейчас смотрим, как завезти и провести зимние Олимпийские игры на Украине в 2030 году», — цитирует Вадима Гутцайта ТАСС.

Ранее министр сообщил, что президент республики Владимир Зеленский поручил бороться за проведение зимней Олимпиады в 2030 году и юношеских Олимпийских игр в 2028 году. По словам Гуцайта, Украина намерена сама, без кооперации с какой-либо страной, подать заявку в Международный олимпийский комитет (МОК).

Зимняя Олимпиада 2022 года проходит в Пекине. Столица Китая стала первым городом, которые принял и летние, и зимние Игры. На данный момент Украина завоевала только одну медаль — серебро в лыжной акробатике республике принес фристайлист Александр Абраменко. До этого украинскую лыжницу Валентину Каминскую отстранили от участия в Олимпиаде в Пекине. В ее допинг-пробе обнаружили анаболический стероид и стимулянт, запрещенные для спортсменов. Также Международное агентство тестирования сообщило о положительной допинг-пробе у украинской бобслеистке Лидии Гунько, передает RT.

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