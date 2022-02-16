Украинскую лыжницу отстранили от Олимпиады из-за допинга

16 февраля 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Валентина Каминская отстранена от Игр после положительного допинг-теста Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Украинская лыжница Валентина Каминская отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. Ее подозревают в нарушении антидопинговых правил. «В допинг-пробе 34-летней спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт)», — передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Международного агентства тестирования (ITA). Тест Каминская сдала 10 февраля в Пекине. Спортсменке запретили участвовать в Играх. Она проинформирована, что ее допинг-тест дал положительный результат. Каминская принимает участие в Олимпиаде в третий раз. До 2018 года она представляла Беларусь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинская лыжница Валентина Каминская отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. Ее подозревают в нарушении антидопинговых правил. «В допинг-пробе 34-летней спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт)», — передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Международного агентства тестирования (ITA). Тест Каминская сдала 10 февраля в Пекине. Спортсменке запретили участвовать в Играх. Она проинформирована, что ее допинг-тест дал положительный результат. Каминская принимает участие в Олимпиаде в третий раз. До 2018 года она представляла Беларусь.