Украинскую лыжницу отстранили от Олимпиады из-за допинга

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Лыжня России-2013. Нижний Тагил , спорт, лыжи
Валентина Каминская отстранена от Игр после положительного допинг-теста Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Украинская лыжница Валентина Каминская отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. Ее подозревают в нарушении антидопинговых правил.

«В допинг-пробе 34-летней спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт)», — передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Международного агентства тестирования (ITA). Тест Каминская сдала 10 февраля в Пекине.

Спортсменке запретили участвовать в Играх. Она проинформирована, что ее допинг-тест дал положительный результат. Каминская принимает участие в Олимпиаде в третий раз. До 2018 года она представляла Беларусь.

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Украинская лыжница Валентина Каминская отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. Ее подозревают в нарушении антидопинговых правил. «В допинг-пробе 34-летней спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт)», — передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Международного агентства тестирования (ITA). Тест Каминская сдала 10 февраля в Пекине. Спортсменке запретили участвовать в Играх. Она проинформирована, что ее допинг-тест дал положительный результат. Каминская принимает участие в Олимпиаде в третий раз. До 2018 года она представляла Беларусь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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