Украинскую лыжницу отстранили от Олимпиады из-за допинга

Украинская лыжница Валентина Каминская отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. Ее подозревают в нарушении антидопинговых правил.
«В допинг-пробе 34-летней спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт)», — передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Международного агентства тестирования (ITA). Тест Каминская сдала 10 февраля в Пекине.
Спортсменке запретили участвовать в Играх. Она проинформирована, что ее допинг-тест дал положительный результат. Каминская принимает участие в Олимпиаде в третий раз. До 2018 года она представляла Беларусь.
Украинская лыжница Валентина Каминская отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. Ее подозревают в нарушении антидопинговых правил. «В допинг-пробе 34-летней спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт)», — передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Международного агентства тестирования (ITA). Тест Каминская сдала 10 февраля в Пекине. Спортсменке запретили участвовать в Играх. Она проинформирована, что ее допинг-тест дал положительный результат. Каминская принимает участие в Олимпиаде в третий раз. До 2018 года она представляла Беларусь.