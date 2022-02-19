В Кургане скоропостижно скончался ветеран прокуратуры

Ветеран прокуратуры скончался на 71-м году жизни (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане умер ветеран прокуратуры Александр Лобанов. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«Совет ветеранов прокуратуры Курганской области выражает искренние соболезнования семье, родным и близким по поводу скоропостижного ухода из жизни ветерана, пенсионера прокуратуры Лобанова Александра Ивановича. <…> Светлая память об Александре Ивановиче навсегда останется в наших сердцах», — указано в сообщении.

Лобанов входил в совет региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров Курганской области. Представители прокуратуры отметили, что Лобанов был трудолюбивым, умным и хорошим человеком. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU уточнили, что он скончался на 71-м году жизни.