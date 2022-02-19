19 февраля 2022
18 февраля 2022

В Кургане скоропостижно скончался ветеран прокуратуры

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Ветеран прокуратуры скончался на 71-м году жизни (архивное фото) Фото:

В Кургане умер ветеран прокуратуры Александр Лобанов. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«Совет ветеранов прокуратуры Курганской области выражает искренние соболезнования семье, родным и близким по поводу скоропостижного ухода из жизни ветерана, пенсионера прокуратуры Лобанова Александра Ивановича. <…> Светлая память об Александре Ивановиче навсегда останется в наших сердцах», — указано в сообщении.

Лобанов входил в совет региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров Курганской области. Представители прокуратуры отметили, что Лобанов был трудолюбивым, умным и хорошим человеком. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU уточнили, что он скончался на 71-м году жизни.

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В Кургане умер ветеран прокуратуры Александр Лобанов. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Совет ветеранов прокуратуры Курганской области выражает искренние соболезнования семье, родным и близким по поводу скоропостижного ухода из жизни ветерана, пенсионера прокуратуры Лобанова Александра Ивановича. <…> Светлая память об Александре Ивановиче навсегда останется в наших сердцах», — указано в сообщении. Лобанов входил в совет региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров Курганской области. Представители прокуратуры отметили, что Лобанов был трудолюбивым, умным и хорошим человеком. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU уточнили, что он скончался на 71-м году жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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