Соратнице курганского губернатора дали новые полномочия

Оксана Куташи стала заместителем руководителя регионального оперштаба по борьбе с COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи вошла в руководство региональным оперативным штабом по борьбе с COVID. Постановление губернатора Вадима Шумкова об этом опубликовано на портале правовой информации. Куташи сменила в оперштабе бывшего вице-губернатора Владислава Кузнецова.

«Состав областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции <…> Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора, заместитель председателя оперативного штаба», — говорится в документе.

Руководителем оперштаба остался губернатор Вадим Шумков. Первым заместителем руководителя оперштаба стала замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина (была заместителем руководителя оперштаба).

Состав оперштаба при этом значительно изменился. В частности, из него исключили главу регионального исполкома ОНФ, военного комиссара области, главного внештатного эпидемиолога регионального депздрава, первого замдиректора департамента здравоохранения и некоторых других должностных лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2021 года Шумков разрешил проводить заседания оперштаба по борьбе с COVID заочно. Для этого членам оперштаба направляются вопросы, предлагаемые к рассмотрению, и необходимые материалы. Они должны в течение суток выслать свое решение по поставленным вопросам секретарю штаба и в аппарат губернатора. Если член оперштаба в течение суток с момента направления вопросов не выразил несогласия по поставленным вопросам, решение считается принятым.

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