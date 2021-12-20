Губернатор Шумков разрешил заочные заседания оперштаба в Кургане

Согласно постановлению губернатора, члены оперштаба теперь могут не собираться на заседание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заседания оперативного штаба по борьбе с COVID в Курганской области теперь могут проводиться не только в очной форме, но и при помощи видеосвязи и в заочном формате. Постановление губернатора Вадима Шумкова об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Заседания оперативного штаба проводятся по мере необходимости по решению председателя оперативного штаба в очной, в том числе в режиме видео-конференц-связи, либо заочной формах. Для проведения заочного заседания членам оперативного штаба направляются вопросы, предлагаемые к рассмотрению, и необходимые материалы любым способом, позволяющим подтвердить их получение (факс, электронная почта, мобильные мессенджеры)», — говорится в документе.

Члены оперштаба должны в течение суток выслать свое решение по поставленным вопросам секретарю штаба и в аппарат губернатора. «Если член оперативного штаба в течение суток с момента направления вопросов не выразил несогласия по поставленным вопросам, решение считается принятым», — указано в постановлении губернатора. Решение оперштаба принимается большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

Ранее URA.RU сообщало, что по решению оперативного штаба по противодействию распространения COVID в Курганской области приостановлено требование о предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Перед этим в регионе разрешили проведение мероприятий для детей в театрах, кинотеатрах, библиотеках, музеях, учреждениях допобразования с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала.