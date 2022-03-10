«Единая Россия» откроет гуманитарные центры в Донбассе

Жители Донбасса получат еду и лекарства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Луганской и Донецкой народных республиках будут открыты гуманитарные центры «Единой России». Люди, в том числе в других регионах Украины, смогут получить предметы первой необходимости, продукты и лекарства. Такое заявление сделал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«В Луганске будет открыт наш гуманитарный центр. Из него будет организован развоз по всем территориям. Для этого мы привезли транспорт, чтобы организовать всю логистику», — отметил он во время встречи с жителями, говорится на официальном сайте партии.

Сообщается также, что на данный момент для жителей этой территории закрыт вопрос с обеспечением медикаментами. Из Луганска в другие регионы будут привозить молочные продукты, мясо, бакалею, топливо. В планах — подключение к интернету, чтобы у людей была возможность, в том числе, пользоваться банковскими картами.

Также центр распределения гуманитарной помощи для жителей будет открыт и в ДНР. «Самое главное — это организовать систему постоянной доставки гуманитарных грузов. То есть мы планируем и на территории ЛНР, и ДНР открыть по распределительному центру — централизованно гуманитарный конвой будет поступать на территорию. А дальше уже вот такими УАЗами — четыре машины на Донецк, четыре на Луганск», — уточнил Турчак.

Отдельное внимание уделяется образованию детей на пострадавших территориях. Их обеспечат учебной литературой, тетрадями и канцелярскими принадлежностями.

Вооруженные столкновения на территории Донецкой и Луганской народных республик начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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