В Пермском крае бездомный ограбил церковную лавку

Бездомный жил и работал истопником при церкви Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Очере (Пермский край) местную церковь ограбил пьяный истопник, которого ранее приютили при храме. Он избил работницу лавки и попытался скрыться, сообщается на сайте МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что 70-летняя женщина работала в церковной лавке. Неожиданно к ней подошел пьяный истопник храма, достал кухонный нож, приставил к горлу потерпевшей и заставил отдать ему все имеющиеся в кассе деньги», — сообщается на сайте ведомства.

Сотрудница отдала из кассы 10 тысяч рублей, но грабитель попросил больше. Женщина дала из сумки 50 рублей, мужчина начал бить и душить ее. После того как она потеряла сознание, истопник попытался скрыться.

Ранее грабитель провел 25 лет в местах лишения свободы. После освобождения ему негде было жить, и его приютили в храме. За нападение его вновь приговорили к 10 годам колонии особого режима.