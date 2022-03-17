В Пермском крае бездомный ограбил церковную лавку

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, крест, церковь, подвал, вера, днр, бомбоубежище, религия, православие, разрушенный храм, новогнатовка
Бездомный жил и работал истопником при церкви Фото:

В Очере (Пермский край) местную церковь ограбил пьяный истопник, которого ранее приютили при храме. Он избил работницу лавки и попытался скрыться, сообщается на сайте МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что 70-летняя женщина работала в церковной лавке. Неожиданно к ней подошел пьяный истопник храма, достал кухонный нож, приставил к горлу потерпевшей и заставил отдать ему все имеющиеся в кассе деньги», — сообщается на сайте ведомства.

Сотрудница отдала из кассы 10 тысяч рублей, но грабитель попросил больше. Женщина дала из сумки 50 рублей, мужчина начал бить и душить ее. После того как она потеряла сознание, истопник попытался скрыться.

Ранее грабитель провел 25 лет в местах лишения свободы. После освобождения ему негде было жить, и его приютили в храме. За нападение его вновь приговорили к 10 годам колонии особого режима.

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В Очере (Пермский край) местную церковь ограбил пьяный истопник, которого ранее приютили при храме. Он избил работницу лавки и попытался скрыться, сообщается на сайте МВД по Пермскому краю. «Установлено, что 70-летняя женщина работала в церковной лавке. Неожиданно к ней подошел пьяный истопник храма, достал кухонный нож, приставил к горлу потерпевшей и заставил отдать ему все имеющиеся в кассе деньги», — сообщается на сайте ведомства. Сотрудница отдала из кассы 10 тысяч рублей, но грабитель попросил больше. Женщина дала из сумки 50 рублей, мужчина начал бить и душить ее. После того как она потеряла сознание, истопник попытался скрыться. Ранее грабитель провел 25 лет в местах лишения свободы. После освобождения ему негде было жить, и его приютили в храме. За нападение его вновь приговорили к 10 годам колонии особого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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