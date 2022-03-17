Министр здравоохранения похвалил Курганскую область

Министр Михаил Мурашко оценил модернизацию первичного звена здравоохранения в Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганская область оказалась в числе восьми субъектов России, в которых, по мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, на высоком уровне провели модернизацию первичного звена подведомственной ему сферы. Данная информация была размещена 18 марта на сайте Минздрава РФ.

«Министр особенно отметил ряд субъектов, выполнивших задачи по модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году на высоком уровне. Это Брянская область, Севастополь, Кабардино-Балкарская Республика, Курганская область, Московская область, Республика Татарстан, Чеченская республика и Чукотский автономный округ», — указано в сообщении.

Мурашко призвал глав регионов лично следить за реализацией программы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Ранее стало известно, что по состоянию на 1 марта в Кургане не хватало 217 врачей и 166 фельдшеров, акушеров и медсестер.