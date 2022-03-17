17 марта 2022

Министр здравоохранения похвалил Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, мурашко михаил
Министр Михаил Мурашко оценил модернизацию первичного звена здравоохранения в Курганской области Фото:

Курганская область оказалась в числе восьми субъектов России, в которых, по мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, на высоком уровне провели модернизацию первичного звена подведомственной ему сферы. Данная информация была размещена 18 марта на сайте Минздрава РФ.

«Министр особенно отметил ряд субъектов, выполнивших задачи по модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году на высоком уровне. Это Брянская область, Севастополь, Кабардино-Балкарская Республика, Курганская область, Московская область, Республика Татарстан, Чеченская республика и Чукотский автономный округ», — указано в сообщении.

Мурашко призвал глав регионов лично следить за реализацией программы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Ранее стало известно, что по состоянию на 1 марта в Кургане не хватало 217 врачей и 166 фельдшеров, акушеров и медсестер.

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Курганская область оказалась в числе восьми субъектов России, в которых, по мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, на высоком уровне провели модернизацию первичного звена подведомственной ему сферы. Данная информация была размещена 18 марта на сайте Минздрава РФ. «Министр особенно отметил ряд субъектов, выполнивших задачи по модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году на высоком уровне. Это Брянская область, Севастополь, Кабардино-Балкарская Республика, Курганская область, Московская область, Республика Татарстан, Чеченская республика и Чукотский автономный округ», — указано в сообщении. Мурашко призвал глав регионов лично следить за реализацией программы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Ранее стало известно, что по состоянию на 1 марта в Кургане не хватало 217 врачей и 166 фельдшеров, акушеров и медсестер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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