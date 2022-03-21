Утром 22-го Алексея Орлова ждет еще один подарок — уже от глав районов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместители мэра Екатеринбурга Алексея Орлова поучаствовали в обновлении его приусадебного участка в элитном поселке Карасьеозерский-1. По данным URA.RU, на 55-летие, которое градоначальник отмечал 20 марта, ему подарили сертификат на приобретение нескольких деревьев (предположительно, кленов) для высадки рядом с домом.

«Глава поддерживает личным участием акции по озеленению городского пространства, в прошлом году много деревьев посадил», — раскрыл логику выбора подарка один из заместителей Орлова. Известно, что 22 марта Орлова ждет еще один сюрприз — от глав районов. Они не смогли вручить свой презент 21-го, поскольку утром Орлова не было на месте. По одной версии, он был в разъездах, по другой — находится за пределами города.

На 54-летие заместители Орлова дарили ему сертификат в магазин бытовой техники, а главы районов — сертификат в сеть строительных супермаркетов OBI. «Важно понимать, что при выборе подарков для должностных лиц действуют ограничения (не дороже трех тысяч рублей, если не ошибаюсь). Глава к этому очень щепетильно относится», — отметил статусный муниципальный служащий.