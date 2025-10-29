Свердловчанин, от пули которого погиб мальчик, просил смягчить наказание

Александр Борисов останется в колонии строгого режима для дальнейшего отбывания наказания (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Осужденный за убийство малолетнего ребенка и хулиганство Александр Борисов продолжит отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Такое решение 29 октября вынес Невьянский городской суд с участием представителя прокуратуры Свердловской области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ходатайство Борисова о переводе его в колонию-поселение не было удовлетворено. Как пояснил представитель прокуратуры, основанием для отказа стали негативная характеристика поведения осужденного в период отбывания наказания, негативное мнение потерпевших и тот факт, что Борисов не предпринял мер по возмещению ущерба по судебному решению. «С учетом обстоятельств совершенного преступления, мнения потерпевшей стороны и отношения осужденного к обязанностям, оснований для изменения вида исправительного учреждения не имеется», — прокомментировали в прокуратуре региона.

В декабре 2020 года Свердловский областной суд признал Александра Борисова виновным по нескольким пунктам статьи 105 УК РФ (убийство) и статье 213 УК РФ (хулиганство). Борисов был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Судом установлено, что в августе 2019 года в Нижнем Тагиле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина передал заряженную пневматическую винтовку подростку, который в результате стрельбы ранил малолетнего мальчика. Потерпевший скончался спустя несколько месяцев в больнице.

