Пьяный свердловчанин насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Пьяный водитель сбил женщину, переходившую дорогу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечером 28 октября в Новоуральске 24-летний водитель сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. О трагедии сообщила Госавтоинспекция по Свердловской области.

Причиной аварии стал тот факт, что водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог своевременно заметить всех пешеходов. «Как пояснил водитель сотрудникам ДПС, он заметил одного пешехода с собакой, но не увидел вторую женщину, которая шла следом за ним, что и привело к происшествию», — сообщили в региональном ГИБДД.

По данным инспекторов, водитель автомобиля находился за рулем без обязательного страхового полиса. На место происшествия прибыли врачи, однако спасти женщину не удалось. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Также водителя привлекли к ответственности по административной статье за отсутствие ОСАГО.

Продолжение после рекламы