Паслер назначил на должности трех ключевых министров Свердловской области

Злоказов, Старков и Кузнецов приступили к выполнению своих обязанностей с 29 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Денис Паслер своим указом назначил новых членов правительства Свердловской области. C 29 октября к исполнению обязанностей приступили Злоказов Андрей Владимирович (министр социальной политики), Кузнецов Алексей Владимирович (заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом) и Старков Александр Сергеевич (министр финансов). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Ведомство пояснило, что назначения произведены в соответствии со статьей 42 Устава региона. «Указом губернатора на должности членов правительства назначены Злоказов Андрей Владимирович, Кузнецов Алексей Владимирович и Старков Александр Сергеевич», — пишет пресс-служба.