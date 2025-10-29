Какие грибы можно собрать в ноябре в Свердловской области

В ноябре грибников могут порадовать опята, рядовка фиолетовая и опенок зимний Фото: Eric Steinert/Wikimedia/CC BY-SA 3.0

Грибной сезон в Свердловской области подходит к концу, но в лесу еще можно найти три вида, которым не страшны холода и снег. Какие именно это грибы, URA.RU рассказал профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин.

«В большом количестве можно собрать рядовку фиолетовую — съедобный и малоизвестный гриб. Он появляется, когда выпадает первый снег, с сильными заморозками. Встречается нечасто, очень красивый гриб обычно синевато-фиолетового цвета — отсюда и название», — объяснил Мухин.