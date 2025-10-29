Логотип РИА URA.RU
Какие грибы можно собрать в ноябре в Свердловской области

В ноябре свердловские грибники будут собирать опята и фиолетовую рядовку
29 октября 2025 в 12:29
В ноябре грибников могут порадовать опята, рядовка фиолетовая и опенок зимний

Фото: Eric Steinert/Wikimedia/CC BY-SA 3.0

Грибной сезон в Свердловской области подходит к концу, но в лесу еще можно найти три вида, которым не страшны холода и снег. Какие именно это грибы, URA.RU рассказал профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин.

«В большом количестве можно собрать рядовку фиолетовую — съедобный и малоизвестный гриб. Он появляется, когда выпадает первый снег, с сильными заморозками. Встречается нечасто, очень красивый гриб обычно синевато-фиолетового цвета — отсюда и название», — объяснил Мухин. 

Также в ноябре встречаются опята и фламмулина (так называется зимний опенок). Это два совершенно разных вида. «Зимний опенок малоизвестен. В Китае его культивируют, а у нас продают в некоторых магазинах. Вот эти три вида съедобных грибов-„поскребышей“ можно найти у нас в ноябре», — подытожил миколог. 

