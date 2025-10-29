Девочка, выжившая после аварии в Ревде, пришла в себя

Состояние девочки остается стабильно тяжелым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Девочка, попавшая под колеса пьяного лихача в Ревде (Свердловская область), пришла в себя. Об этом URA.RU сообщил источник. В данный момент пострадавшая находится в реанимации областной детской больницы №9. Как рассказали агентству в медучреждении, ей оказывается вся необходимая помощь.

«Девочка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается в полном объеме», — сообщили в больнице. Однако подробности состояния ребенка раскрыть пока не смогли.

Вечером 27 октября в Ревде сбили трех девочек. Две сестры 7 и 9 лет погибли на месте, третья девочка 11 лет выжила. Сначала ее доставили в реанимацию местной больницы, там ей провели переливание крови, после чего отправили в Екатеринбург в областную детскую больницу №9.

