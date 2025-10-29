Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге потребовали отправить в колонию экс-борца с коррупцией Дьякова

29 октября 2025 в 11:00
Андрей Дьяков свою вину признал

Фото: Илья Московец © URA.RU

Гособвинитель попросил на пять лет отправить в колонию строгого режима бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, обвиненного в коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Получить комментарий от защиты отставного полковника не удалось. Приговор будет вынесен в ближайшее время.

Уголовное преследование полковника началось в мае 2024 года после того, как были арестованы владелец «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, бизнесмен Василий Петров и экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасия. Следователи СКР обвинили троицу в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они предоставили ложные декларации в ФНС и получили крупные налоговые вычеты. Это происходило при поддержке Дьякова, считают в СКР.

Дьякову вменили получение взятки в 200 миллионов рублей и злоупотребление полномочиями. Часть этих денег Дьяков потратил на благотворительность, ремонт в здании МВД и на асфальтирование территории, принадлежащей ООО «Зерновое» (фирма его родных), думают следователи.

Считается, что показания на него дал Шахмаев. Сначала Дьяков заявлял, что коммерсант его оговаривает, чтобы спасти бизнес. А позже полковник подписал досудебное соглашение и признался в преступлении.

В рамках сотрудничества со следствием Дьяков дал показания на бывшего главу свердловской налоговой Сергея Логинова. Он заявил, что носил пакеты с деньгами и оставлял их в туалете УФНС. Силовики объявили Логинова в федеральный розыск. Предположительно, ему могут вменять ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

Уголовное дело свердловского полковника Дьякова

