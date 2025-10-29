Стала известна дата масштабного open-air фестиваля со звездами в Екатеринбурге

Участники фестиваля традиционно смогут одеться в своих любимых персонажей и пообщаться с единомышленниками Фото: Илья Московец © URA.RU

Фестиваль «ГикКон», который собирает в Екатеринбурге поклонников сериалов, косплейщиков и звезд, пройдет 29 августа 2026 года. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Поклонники фестиваля сейчас могут только гадать о списке гостей и участников, но, уверяю, мы сохраним баланс между экспертами-амбассадорами, которых полюбила аудитория, и новыми лицами. Точно будут хедлайнеры, при виде которых вы скажете: „Да ну!“ и гости, на которых реакция будет: „Серьезно?! Как вы это сделали?!“», — рассказал исполнительный директор фестиваля Сергей Сивопляс. Ранее хедлайнерами фестиваля были актеры Константин Плотников, Влад Коноплев, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, мастера дубляжа Петр Гланц, Александр Гаврилин и другие.