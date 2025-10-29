В Екатеринбурге грядет коммунальная реформа — за тепло придется платить больше

Екатеринбург переходит на новую схему оплаты тепла (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 декабря в Екатеринбурге изменяется схема расчета платы за отопление в жилых домах и квартирах. Рост составит не более 3%, что связано с переходом города в так называемую ценовую зону теплоснабжения. Соответствующие соглашения с крупнейшими поставщиками тепловой энергии — ПАО «Т Плюс» и АО «ЕТК» — подписал глава города Алексей Орлов. Документы определяют правила ценообразования на тепло в течение ближайших 10 лет.

Цели перемен: модернизация и качество услуг

Главная задача новой схемы — обеспечить масштабную и долгосрочную модернизацию городских теплосетей. По данным администрации, сегодня протяженность теплосетей Екатеринбурга превышает 3,5 тысячи километров, причем порядка 60% из них нуждаются в замене. С переходом на новую систему поставщики обязуются ежегодно увеличивать объемы ремонта сетей. Уже к 2029 году годовой объем работ увеличится до 100 километров, что в несколько раз превышает текущие темпы.

Как изменится расчет платы

Согласно новым условиям, в ежемесячных счетах плата за отопление может ежегодно увеличиваться, но не более чем на 3%. Этот процент установлен в качестве инвестиционной надбавки и служит источником финансирования работ по модернизации инфраструктуры. Половина средств, полученных благодаря повышению, будет направлена именно на замену изношенных труб и обновление котельных.

Важная часть подписанных соглашений — четкое закрепление ответственности теплоснабжающих компаний. Поставщики не только должны поддерживать стабильное качество услуг, но и быстро устранять неполадки. В случае ухудшения параметровоснабжения, например, при недостаточном обогреве квартир или задержках подачи горячей воды, сумма в квитанциях горожан автоматически будет уменьшаться.

Для дополнительного надзора создана специальная служба муниципального контроля. Она будет отслеживать соблюдение ценовых порогов и выполнение компанией всех оговоренных обязательств по качеству и объему ремонтных работ. Если поставщик допустит превышение стоимости услуг или не выполнит программу модернизации, его могут лишить статуса единой теплоснабжающей организации и исключить с рынка.

Обязательные инвестиции в инфраструктуру

Согласно условиям соглашения, более половины поступающих средств от повышения платы за тепло будет направлено строго на модернизацию систем теплоснабжения. Таким образом, горожане, оплачивая услугу, станут соинвесторами улучшения региональной инфраструктуры и повышения надежности обслуживания.

Еще одно нововведение — прозрачная система расчетов. Жители смогут отслеживать, как формируется стоимость отопления, а город будет обязателен публиковать отчеты о темпах и объеме выполненных работ, а также о целевых расходах средств.