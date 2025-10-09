09 октября 2025

Какая рыба клюет в октябре в Свердловской области

На свердловских водоемах у хищной рыбы начался активный клев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В октябре самый сильный клев у щуки, окуня и судака
В октябре самый сильный клев у щуки, окуня и судака Фото:

Октябрь — идеальное время для ловли хищной рыбы в Свердловской области, а именно судака, окуня и щуки. Эти виды сейчас активно набирают жир перед зимовкой и хорошо клюют. Подробности URA.RU рассказал рыбак с большим стажем Леонид Ковалев. 

«Осень — это сезон хищника. В октябре остается месяц до ледостава, и такая рыба как судак, щука, окунь перед зимовкой набирает вес, активно питается, соответственно, и активно клюет. Сейчас все рыбаки за ней гоняются», — объяснил Ковалев. 

Если летом хищная рыба держится на мелководье, то в октябре — на скалах и в руслах рек. Именно там есть больше шансов ее поймать. 

Когда начнется ледостав, выйти на тонкий лед будет невозможно, поэтому у рыбаков наступит период затишья. Зато когда лед встанет, сезон продолжится с новой силой. «По первому льду тоже считается самый клев. Это самая активная фаза ловли хищной рыбы. Следующий такой будет только весной, перед нерестом», — добавил Ковалев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Октябрь — идеальное время для ловли хищной рыбы в Свердловской области, а именно судака, окуня и щуки. Эти виды сейчас активно набирают жир перед зимовкой и хорошо клюют. Подробности URA.RU рассказал рыбак с большим стажем Леонид Ковалев.  «Осень — это сезон хищника. В октябре остается месяц до ледостава, и такая рыба как судак, щука, окунь перед зимовкой набирает вес, активно питается, соответственно, и активно клюет. Сейчас все рыбаки за ней гоняются», — объяснил Ковалев.  Если летом хищная рыба держится на мелководье, то в октябре — на скалах и в руслах рек. Именно там есть больше шансов ее поймать.  Когда начнется ледостав, выйти на тонкий лед будет невозможно, поэтому у рыбаков наступит период затишья. Зато когда лед встанет, сезон продолжится с новой силой. «По первому льду тоже считается самый клев. Это самая активная фаза ловли хищной рыбы. Следующий такой будет только весной, перед нерестом», — добавил Ковалев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...