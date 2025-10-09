Какая рыба клюет в октябре в Свердловской области

Октябрь — идеальное время для ловли хищной рыбы в Свердловской области, а именно судака, окуня и щуки. Эти виды сейчас активно набирают жир перед зимовкой и хорошо клюют. Подробности URA.RU рассказал рыбак с большим стажем Леонид Ковалев.
«Осень — это сезон хищника. В октябре остается месяц до ледостава, и такая рыба как судак, щука, окунь перед зимовкой набирает вес, активно питается, соответственно, и активно клюет. Сейчас все рыбаки за ней гоняются», — объяснил Ковалев.
Если летом хищная рыба держится на мелководье, то в октябре — на скалах и в руслах рек. Именно там есть больше шансов ее поймать.
Когда начнется ледостав, выйти на тонкий лед будет невозможно, поэтому у рыбаков наступит период затишья. Зато когда лед встанет, сезон продолжится с новой силой. «По первому льду тоже считается самый клев. Это самая активная фаза ловли хищной рыбы. Следующий такой будет только весной, перед нерестом», — добавил Ковалев.
