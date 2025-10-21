Концерты, спектакли, куклы: детская афиша на осенние каникулы в Екатеринбурге
В Свердловской области с 25 октября начнутся осенние каникулы для школьников, дети будут отдыхать до 4 ноября — в этот период театры Екатеринбурга подготовили насыщенную развлекательную программу. URA.RU подготовило афишу для взрослых с подсказками — куда отправить детей или где нескучно провести время вместе.
Театр кукол
- 26, 28 октября "Квартет" (6+) — концерт с куклами по мотивам басен Ивана Крылова
- 28, 29 октября спектакль-игра "Колобок". (0+)
- 30 октября спектакль-концерт "Спасатели 2.0: академия безопасности". 6+
- 31 октября спектакль-игра для детей и взрослых "Солнышко в ладошках" (6+) и феерическое представление по мотивам сказок солнечной Италии "Апельсиновые сказки". 6+
Театр юного зрителя (ТЮЗ)
- 1, 2 ноября премьера сказки без слов «Муха-цокотуха». 6+
Театр балета «Щелкунчик»
- 24 октября. Спектакль о первой любви с актерами в образе детских игрушек. Билеты стоят от 600 рублей. 6+
- 26 октября. Спектакль "Аленький цветочек" с музыкальным сопровождением от уральского композитора Андрея Бызова. Билеты — от 500 рублей. 6+
- 3 ноября. "Карлсон, который живет на крыше" — спектакль по мотивам повести Астрид Лингрен, остались только билеты в партер за 500 рублей. Представление подойдет для детей от четырех лет.
- 4 ноября. Артисты сыграют привычную и всем знакомую русскую народную сказку "Гуси-лебеди". Билеты — 500 рублей. 0+
Филармония
- 25 октября "Квинтет деревянных духовых" (Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро», фрагменты симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк», вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»)
- 26 октября "Тайны музыки с Шерлоком Холмсом". 0+
- 2 ноября "Питер Пэн. Читает Анна Большова" (музыка от классики Чайковского до современных композиций Циммера). 6+
Детская филармония
- 25 октября Детский альбом. Музыка П.И.Чайковского и Детская классика («Детский альбом» П.И. Чайковского, «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского и «Карнавал животных» К. Сен-Санса). Билеты — от 1000 рублей. 7+
- 26 октября. Концерт "Нильс и волшебная дудочка". Волшебные приключения со сказочным персонажем в сказочной стране, билеты стоят 800 рублей, но мест уже почти нет. 6+
- 1 ноября "Сказки кота Филармоника". 0+
Урал Опера
- 25 октября опера "Алиса в зазеркалье". 6+
- 26 октября балет "Щелкунчик". 6+
- 28 октября «Летучий голландец». 12+
- 29 и 31 октября балет "Сказки Перро" («Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя борода» и «Мальчик-с-пальчик»). 12+
- 2 ноября балет «Дон Кихот». 12+
Театр музыкальной комедии
- 26 и 30 октября. "Переполох в курятнике" — мюзикл про семью лисиц и кур. Лисенок и цыпленок встретились и подружились, с этого и начинается веселая история. Билетов осталось не много, их продают от 600 рублей. 0+
- 1 ноября. "Муха-цокотуха" — спектакль по сказке Корнея Чуковского. Детей и взрослых ждет не просто сказка, а яркий балет-карнавал. Билеты — от 400 до 800 рублей. 0+
«Ельцин Центр»
- 25 октября и 1 ноября. "Тайна третьей планеты" — веселые обучающие занятия с экспериментами, опытами для узнавания: как устроен мир. Билеты стоят 400 рублей. 6+
- 25 октября. Семейный спектакль "Про китенка и котенка" — история про дружбу, поддержку и счастье. Билеты — 500 рублей. 6+
- 25, 26 октября и 1, 2 ноября. Мастерская глиняных чудес — мастер-классы для детей и родителей по созданию изделий из глины. Билеты стоят 600 рублей. 6+
- 27-31 октября. "Каникулы в Наукограде. По следам динозавров" — городской лагерь, в котором дети отправятся путешествовать по временам прошлого. Для участия нужно записаться, "путевка" стоит 1000 рублей. 6+
- 26 октября и 2 ноября. "Путь художника" — занятия с профессиональным художником, где дети смогут начать познавать навыки рисования. Билеты — 600 рублей. 6+
