Концерты, спектакли, куклы: детская афиша на осенние каникулы в Екатеринбурге

В Свердловской области с 25 октября начнутся осенние каникулы для школьников, дети будут отдыхать до 4 ноября — в этот период театры Екатеринбурга подготовили насыщенную развлекательную программу. URA.RU подготовило афишу для взрослых с подсказками — куда отправить детей или где нескучно провести время вместе.