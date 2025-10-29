36 мигрантов выдворят из России (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правоохранительные органы Екатеринбурга провели масштабную проверку на территории овощебазы №4 по улице Завокзальная и выявили 36 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Рейд прошел 29 октября и стал очередным этапом борьбы с нелегальной миграцией на одном из крупнейших предприятий оптовой торговли города.

Полицейские вместе с коллегами из нескольких подразделений тщательно проверили 1086 граждан из стран бывшего СССР. Как уточнил Горелых, нелегалов выявили по итогам проверки документов. «В итоге за несколько часов кропотливой работы тщательным проверкам подверглись 1086 уроженцев из бывших союзных республик. 36 из них оказались нелегалами. В ОП 11 УМВД по Екатеринбургу в отношении нарушителей были заведены административные дела. Затем всех поместили в Центр временного содержания с последующим выдворением в те регионы, откуда они прибыли. Как говорится, чемодан — вокзал — домой. Более того, за допущенное игнорирование законов нашей страны нарушителям отныне закрыт въезд в Россию сроком на 5 лет», — сообщил полковник Горелых.

В пресс-службе свердловского главка уточнили, что к операции были привлечены сотрудники полиции из подразделений угрозыска, миграционного управления, отдела экономической безопасности, центра по противодействию экстремизму и бойцы силового блока: ОМОН и СОБР. Также в рейде участвовали представители регионального управления ФСБ.

Продолжение после рекламы

По словам Валерия Горелых, такие профилактические мероприятия теперь будут проводиться регулярно. Это связано с ростом числа нарушений и инцидентов, в том числе на фоне недавних событий в Москве. Только с начала 2025 года в Свердловской области зафиксировано более 10 тысяч административных дел по вопросам миграции. Общая сумма штрафов превысила 111 миллионов рублей, а число выдворенных нелегальных мигрантов достигло 199 человек. Работа находится под личным контролем начальника главка — генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова.