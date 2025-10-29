В России изменили правила экзамена для мигрантов после истории девочки из Верхней Пышмы

Дети репатриантов начнут сдавать экзамен в устной форме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для детей репатриантов, переехавших в Россию по программе переселения соотечественников, экзамен по русскому языку для поступления в школу будут проводить в устной форме. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, обратившийся в Минпросвещения по поводу истории девочки из Верхней Пышмы.

Ранее URA.RU рассказывало про школьницу, переехавшую в семьей из Казахстана в Верхнюю Пышму. Она не смогла пойти в школу с 1 сентября, так как пропустила экзамен по русскому языку, который проводится раз в месяц. В итоге в конце сентября девочка успешно прошла тестирование и приступа к учебе. Однако в Госдуме подняли вопрос о необходимости прохождения экзамена по русскому языку детьми репатриантов.

«Вопрос об освобождении отдельных категорий иностранных граждан от прохождения тестирования на знание русского языка неоднократно обсуждался на площадках Госдумы. Приказом Минпросвещения от 8 октября 2025 года № 727 были внесены изменения в порядок проведения тестирования на знание русского языка», — говорится в ответе ведомства на обращение Нилова.

Таким образом для некоторых иностранных граждан, в том числе детей репатриантов, утвержден особый порядок сдачи экзамена. Теперь они сдают экзамен на знание русского языка. А дети, которые не смогли сдать экзамен до принятия данного приказа, могут пройти тестирование устно без ожидания в течение трех месяцев.