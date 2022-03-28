В Курганской области похоронили погибшего на Украине солдата

29 марта 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

В Сафакулевском районе простились с военнослужащим, погибшим на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Погибший на Украине военнослужащий Хусинбай Машарипов похоронен в Сафакулевском районе Курганской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Машарипов погиб в бою. Сегодня прошли похороны», — рассказали в военном комиссариате. В группе «Подслушано Сафакулево „Курганская область“» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Машарипов родился в 2002 году. В 2020 году он окончил Сафакулевскую школу. Был призван на срочную службу в октябре 2021 года, а в январе 2022 года поступил на службу по контракту. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться, а в марте 2022 года — начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Погибший на Украине военнослужащий Хусинбай Машарипов похоронен в Сафакулевском районе Курганской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Машарипов погиб в бою. Сегодня прошли похороны», — рассказали в военном комиссариате. В группе «Подслушано Сафакулево „Курганская область“» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Машарипов родился в 2002 году. В 2020 году он окончил Сафакулевскую школу. Был призван на срочную службу в октябре 2021 года, а в январе 2022 года поступил на службу по контракту. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться, а в марте 2022 года — начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США.