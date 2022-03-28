28 марта 2022

В Курганской области похоронили погибшего на Украине солдата

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, похороны, армия, оружие, солдат
В Сафакулевском районе простились с военнослужащим, погибшим на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Погибший на Украине военнослужащий Хусинбай Машарипов похоронен в Сафакулевском районе Курганской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном военкомате.

«Машарипов погиб в бою. Сегодня прошли похороны», — рассказали в военном комиссариате.

В группе «Подслушано Сафакулево „Курганская область“» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Машарипов родился в 2002 году. В 2020 году он окончил Сафакулевскую школу. Был призван на срочную службу в октябре 2021 года, а в январе 2022 года поступил на службу по контракту.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться, а в марте 2022 года — начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США.

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Погибший на Украине военнослужащий Хусинбай Машарипов похоронен в Сафакулевском районе Курганской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Машарипов погиб в бою. Сегодня прошли похороны», — рассказали в военном комиссариате. В группе «Подслушано Сафакулево „Курганская область“» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Машарипов родился в 2002 году. В 2020 году он окончил Сафакулевскую школу. Был призван на срочную службу в октябре 2021 года, а в январе 2022 года поступил на службу по контракту. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться, а в марте 2022 года — начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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