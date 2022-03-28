Погибший на Украине военнослужащий Хусинбай Машарипов похоронен в Сафакулевском районе Курганской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном военкомате.
«Машарипов погиб в бою. Сегодня прошли похороны», — рассказали в военном комиссариате.
В группе «Подслушано Сафакулево „Курганская область“» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Машарипов родился в 2002 году. В 2020 году он окончил Сафакулевскую школу. Был призван на срочную службу в октябре 2021 года, а в январе 2022 года поступил на службу по контракту.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться, а в марте 2022 года — начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США.
Погибший на Украине военнослужащий Хусинбай Машарипов похоронен в Сафакулевском районе Курганской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Машарипов погиб в бою. Сегодня прошли похороны», — рассказали в военном комиссариате. В группе «Подслушано Сафакулево „Курганская область“» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Машарипов родился в 2002 году. В 2020 году он окончил Сафакулевскую школу. Был призван на срочную службу в октябре 2021 года, а в январе 2022 года поступил на службу по контракту. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться, а в марте 2022 года — начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США.