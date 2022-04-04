В Челябинске загорелся крупный ТРК

Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске произошел пожар в ТРК «Куба». Загорелся осветительный прибор на складе одного из магазинов, рассказали в пресс-центре ГУ МЧС региона.

«Поступило сообщение о выезде подразделений Челябинского пожарно-спасательного гарнизона по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, ТРК „Куба“. По прибытию установлено, что произошло возгорание потолочного светильника на площади 1 кв. м., в складском помещении магазина „ДНС“ на третьем этаже здания. Возгорание ликвидировано персоналом до прибытия пожарной охраны при помощи огнетушителя», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет, самостоятельно из здания эвакуировалось 78 человек. Причину пожара предстоит установить специалистам.