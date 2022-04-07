07 апреля 2022

Власти курганского района обвинили жителей в отсутствии воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
По словам властей, часть местных жителей не платят за воду Фото:

В селе Светлый Дол Белозерского района (Курганская область) у некоторых жителей нет доступа к водоразборным колонкам, потому что они не платят за воду. Об этом сообщили представители районной администрации.

«Проблема есть, и причина кроется в нежелании части населения заключать договоры на пользование колонками. <…> Часть населения решила получать питьевую воду бесплатно и ООО „Аквасервис“ перестало обслуживать колонки, на использование которых нет договоров. В результате такого противостояния „Аквасервис“ без денег, жители без воды», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Белозерского района в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники администрации объяснили, что ООО «Аквасервис» отвечает в селе за обеспечение водой. Компания работает по тарифу, который был утвержден областным департаментом государственного регулирования цен и тарифов в 2021 году. Для решения проблемы представители компании предложили заключить договор на пользование колонкой. Тогда сотрудники организации смогут ремонтировать и обслуживать ближайшую к дому колонку.

Власти отметили, что часть колонок в селе работают. Представители администрации добавили, что вода подается во все здания, подключенные к водопроводу. Также в селе есть общественные колодцы.

Ранее проблемы с водой в своем райцентре объясняли представители администрации Лебяжьевского района. По их словам, часть перебоев с водой происходит из-за того, что жители забывают выключать водоразборные колонки или по неосторожности выводят их из строя.

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В селе Светлый Дол Белозерского района (Курганская область) у некоторых жителей нет доступа к водоразборным колонкам, потому что они не платят за воду. Об этом сообщили представители районной администрации. «Проблема есть, и причина кроется в нежелании части населения заключать договоры на пользование колонками. <…> Часть населения решила получать питьевую воду бесплатно и ООО „Аквасервис“ перестало обслуживать колонки, на использование которых нет договоров. В результате такого противостояния „Аквасервис“ без денег, жители без воды», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Белозерского района в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники администрации объяснили, что ООО «Аквасервис» отвечает в селе за обеспечение водой. Компания работает по тарифу, который был утвержден областным департаментом государственного регулирования цен и тарифов в 2021 году. Для решения проблемы представители компании предложили заключить договор на пользование колонкой. Тогда сотрудники организации смогут ремонтировать и обслуживать ближайшую к дому колонку. Власти отметили, что часть колонок в селе работают. Представители администрации добавили, что вода подается во все здания, подключенные к водопроводу. Также в селе есть общественные колодцы. Ранее проблемы с водой в своем райцентре объясняли представители администрации Лебяжьевского района. По их словам, часть перебоев с водой происходит из-за того, что жители забывают выключать водоразборные колонки или по неосторожности выводят их из строя.
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