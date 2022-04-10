Мэрия Кургана поддержала спецоперацию на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кургане на здании городской администрации каждый вечер будет появляться латинская буква V. Для этого в определенном порядке будут зажигать свет в окнах здания, сообщила глава города Елена Ситникова в соцсети «ВКонтакте».

«Присоединились к флешмобу в поддержку Российской Армии. Зажгли в выходные на здании администрации города Кургана огни в виде латинской буквы „V“. Теперь она будет загораться каждый вечер», — написала Елена Ситникова. Латинские буквы V и Z являются символами поддержки российских солдат, принимающих участие в специальной операции на Украине.

Ранее URA.RU сообщало об автомобилистах Кургана, также поддержавших флешмоб. Участники приклеили к своим машинам буквы Z и выстроили 30 автомобилей в виде этого же символа, затем проехали колонной из 100 машин по улицам города.