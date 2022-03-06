Курганские водители выстроили из машин букву Z Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Флешмоб в поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, прошел в Кургане. Его участники выстроили из автомобилей букву Z, а затем проехали колонной по улицам города, сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ.

«Активисты народного фонта в Курганской области совместно с командой клуба Red DevilS и администрацией территории „Восточный базар“ провели флешмоб и автопробег в поддержку военнослужащих, которые в рамках спецоперации находятся сейчас на Украине. Участники нанесли символы и наклейки на свои автомобили, прикрепили флаги и выстроили из более чем 30 машин букву Z», — говорится в сообщении.

Колонна, которая после этого проехала по улицам города, состояла из 100 машин. В пути водителей сопровождали патриотические песни. «Мы поводим данную акцию в поддержку наших парней, которые находятся сейчас на службе. Желаем, чтобы все они вернулись живые. Мы не ожидали, что соберется столько людей, и каждому говорим спасибо за их неравнодушие», — приводит ОНФ слова руководителя клуба Red DevilS Сергея Курганского. Участники автопробега также раздавали наклейки всем желающим автомобилистам.

Ранее URA.RU сообщало, что аналогичный флешмоб прошел в Целинном муниципальном округе Курганской области, в Челябинске. В Екатеринбурге состоялся автопробег с флагами России, Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны России ранее заявили, что символ Z на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине, расшифровывается как «за победу».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

В флешмобе приняли участие несколько десятков машин Фото: onf.ru

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