В Кургане мужчина пытался затащить школьника в машину

15 апреля 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

В Кургане мужчина приставал к школьнику и пытался затащить в машину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане возле школы № 46 мужчина приставал к ученику второго класса и пытался затащить его в машину. Информацией об этом поделилась Дарья Моторина в сообществе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера возле школы №46 до ученика второго класса домогался мужчина, пытался затащить его в темно-красную машину с надписями. Будьте бдительны и по возможности провожайте и встречайте детей», — пишет девушка. В комментариях автор поста уточнила, что пострадавшим был не ее ребенок. Сама она также не являлась свидетелем происшествия. Информацию о нападении написал родитель пострадавшего школьника в общем родительском чате. В пресс-службе областного УМВД на запрос URA.RU ответили, что заявлений по данному случаю от родителей не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержан мужчина, пристававший к несовершеннолетней девочке на остановке. Находившаяся рядом женщина защитила девочку и вызвала полицию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане возле школы № 46 мужчина приставал к ученику второго класса и пытался затащить его в машину. Информацией об этом поделилась Дарья Моторина в сообществе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера возле школы №46 до ученика второго класса домогался мужчина, пытался затащить его в темно-красную машину с надписями. Будьте бдительны и по возможности провожайте и встречайте детей», — пишет девушка. В комментариях автор поста уточнила, что пострадавшим был не ее ребенок. Сама она также не являлась свидетелем происшествия. Информацию о нападении написал родитель пострадавшего школьника в общем родительском чате. В пресс-службе областного УМВД на запрос URA.RU ответили, что заявлений по данному случаю от родителей не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержан мужчина, пристававший к несовершеннолетней девочке на остановке. Находившаяся рядом женщина защитила девочку и вызвала полицию.