14 апреля 2022

В Кургане мужчина пытался затащить школьника в машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Забор у школы 36. Курган , улица володарского, школа 36
В Кургане мужчина приставал к школьнику и пытался затащить в машину Фото:

В Кургане возле школы № 46 мужчина приставал к ученику второго класса и пытался затащить его в машину. Информацией об этом поделилась Дарья Моторина в сообществе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера возле школы №46 до ученика второго класса домогался мужчина, пытался затащить его в темно-красную машину с надписями. Будьте бдительны и по возможности провожайте и встречайте детей», — пишет девушка.

В комментариях автор поста уточнила, что пострадавшим был не ее ребенок. Сама она также не являлась свидетелем происшествия. Информацию о нападении написал родитель пострадавшего школьника в общем родительском чате. В пресс-службе областного УМВД на запрос URA.RU ответили, что заявлений по данному случаю от родителей не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержан мужчина, пристававший к несовершеннолетней девочке на остановке. Находившаяся рядом женщина защитила девочку и вызвала полицию.

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В Кургане возле школы № 46 мужчина приставал к ученику второго класса и пытался затащить его в машину. Информацией об этом поделилась Дарья Моторина в сообществе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера возле школы №46 до ученика второго класса домогался мужчина, пытался затащить его в темно-красную машину с надписями. Будьте бдительны и по возможности провожайте и встречайте детей», — пишет девушка. В комментариях автор поста уточнила, что пострадавшим был не ее ребенок. Сама она также не являлась свидетелем происшествия. Информацию о нападении написал родитель пострадавшего школьника в общем родительском чате. В пресс-службе областного УМВД на запрос URA.RU ответили, что заявлений по данному случаю от родителей не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержан мужчина, пристававший к несовершеннолетней девочке на остановке. Находившаяся рядом женщина защитила девочку и вызвала полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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