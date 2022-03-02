В ЯНАО задержан мужчина, пристававший к девочке на остановке

03 марта 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Гражданина вывело из себя, что девочка не отвечает на вопросы незнакомца Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) задержали мужчину, который назойливо приставал к несовершеннолетней на автобусной остановке, сообщают жители города в социальных сетях. Очевидцы помешали злоумышленнику и заявили на него в полицию. «Женщина защитила девочку от мужчины на одной из городских остановок. Мужчина приставал к ребенку с расспросами, в ответ на молчание начал оскорблять и не оставлял в покое, даже когда она пыталась от него отойти», — пишет жительница Ноябрьска в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина вызвала полицейских, те задержали злоумышленника. В пресс-службе окружного управления полиции URA.RU сообщили, что проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств. Ранее URA.RU сообщало что, в Надыме был задержан педофил, который заманивал детей обещаниями дать игрушки и конфеты. Заявление в полицию написали родители пострадавшей девочки. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно задержали преступника. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Ноябрьске (ЯНАО) задержали мужчину, который назойливо приставал к несовершеннолетней на автобусной остановке, сообщают жители города в социальных сетях. Очевидцы помешали злоумышленнику и заявили на него в полицию. «Женщина защитила девочку от мужчины на одной из городских остановок. Мужчина приставал к ребенку с расспросами, в ответ на молчание начал оскорблять и не оставлял в покое, даже когда она пыталась от него отойти», — пишет жительница Ноябрьска в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина вызвала полицейских, те задержали злоумышленника. В пресс-службе окружного управления полиции URA.RU сообщили, что проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств. Ранее URA.RU сообщало что, в Надыме был задержан педофил, который заманивал детей обещаниями дать игрушки и конфеты. Заявление в полицию написали родители пострадавшей девочки. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно задержали преступника.