02 марта 2022

В ЯНАО задержан мужчина, пристававший к девочке на остановке

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, кукла, дошкольное учреждение, детская коляска, детский садик
Гражданина вывело из себя, что девочка не отвечает на вопросы незнакомца Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) задержали мужчину, который назойливо приставал к несовершеннолетней на автобусной остановке, сообщают жители города в социальных сетях. Очевидцы помешали злоумышленнику и заявили на него в полицию.

«Женщина защитила девочку от мужчины на одной из городских остановок. Мужчина приставал к ребенку с расспросами, в ответ на молчание начал оскорблять и не оставлял в покое, даже когда она пыталась от него отойти», — пишет жительница Ноябрьска в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина вызвала полицейских, те задержали злоумышленника. В пресс-службе окружного управления полиции URA.RU сообщили, что проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств.

Ранее URA.RU сообщало что, в Надыме был задержан педофил, который заманивал детей обещаниями дать игрушки и конфеты. Заявление в полицию написали родители пострадавшей девочки. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно задержали преступника.

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В Ноябрьске (ЯНАО) задержали мужчину, который назойливо приставал к несовершеннолетней на автобусной остановке, сообщают жители города в социальных сетях. Очевидцы помешали злоумышленнику и заявили на него в полицию. «Женщина защитила девочку от мужчины на одной из городских остановок. Мужчина приставал к ребенку с расспросами, в ответ на молчание начал оскорблять и не оставлял в покое, даже когда она пыталась от него отойти», — пишет жительница Ноябрьска в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина вызвала полицейских, те задержали злоумышленника. В пресс-службе окружного управления полиции URA.RU сообщили, что проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств. Ранее URA.RU сообщало что, в Надыме был задержан педофил, который заманивал детей обещаниями дать игрушки и конфеты. Заявление в полицию написали родители пострадавшей девочки. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно задержали преступника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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