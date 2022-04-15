Центробанк запретил банковские операции «Синергии»

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
ЦБ отозвал лицензию у «Синергии» Фото:

Центральный банк России аннулировал лицензию на банковские операции у небанковской кредитной организации «Синергия». Информация об этом появилась на сайте регулятора.

«Банк России <…> аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация „Синергия“ АО РНКО „Синергия“. По величине активов кредитная организация занимала 364 место в банковской системе Российской Федерации», — сообщается на сайте ЦБ России.

Указано, что основанием для аннулирования лицензии у «Синергии» стало ходатайство банка в ЦБ. В обращении указано, что после общего собрания акционеров было принято решение о добровольной ликвидации. Регулятор подчеркивает, что у «Синергии» хватит имущества, чтобы рассчитаться с кредиторами.

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Центральный банк России аннулировал лицензию на банковские операции у небанковской кредитной организации «Синергия». Информация об этом появилась на сайте регулятора. «Банк России <…> аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация „Синергия“ АО РНКО „Синергия“. По величине активов кредитная организация занимала 364 место в банковской системе Российской Федерации», — сообщается на сайте ЦБ России. Указано, что основанием для аннулирования лицензии у «Синергии» стало ходатайство банка в ЦБ. В обращении указано, что после общего собрания акционеров было принято решение о добровольной ликвидации. Регулятор подчеркивает, что у «Синергии» хватит имущества, чтобы рассчитаться с кредиторами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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