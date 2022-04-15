Центробанк запретил банковские операции «Синергии»

ЦБ отозвал лицензию у «Синергии» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центральный банк России аннулировал лицензию на банковские операции у небанковской кредитной организации «Синергия». Информация об этом появилась на сайте регулятора.

«Банк России <…> аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация „Синергия“ АО РНКО „Синергия“. По величине активов кредитная организация занимала 364 место в банковской системе Российской Федерации», — сообщается на сайте ЦБ России.

Указано, что основанием для аннулирования лицензии у «Синергии» стало ходатайство банка в ЦБ. В обращении указано, что после общего собрания акционеров было принято решение о добровольной ликвидации. Регулятор подчеркивает, что у «Синергии» хватит имущества, чтобы рассчитаться с кредиторами.