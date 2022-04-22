Компания из Краснодара снабжала военных ЦВО опасным мясом 22 апреля 2022 в 15:19 Размер текста - 17 + Ревизоры обнаружили мясо ненадлежащего качества, предназначенное для военнослужащих ЦВО Фото: Анна Майорова © URA.RU Управление Россельхознадзора обнаружило целую цепочку организаций, которые пытались поставить в распоряжение Центрального военного округа мясо ненадлежащего качества, произведенную на краснодарском заводе. Об этом свердловские ревизоры сообщили на официальном сайте. «В апреле 2022 года Управлением Россельхознадзора по Свердловской области при работе в ФГИС „Меркурий“ выявлена животноводческая продукция, поступившая в регион с рядом грубых нарушений. Грубейшим нарушением законодательства РФ служит факт подмены назначения продукции — в документах мясо предназначалась для хранения, реализации и употребления в пищу людям, но на клейме указано, что продукция годится только для промышленной переработки», — говорится в сообщении. Уточняется, что организация-поставщик ООО «Хладокомбинат „Донской“» находится в Краснодаре. Оттуда мясо пытались доставить через двух поставщиков в Свердловской области (ООО «Стандарт» и ООО «Парус», последняя осуществляет поставки продуктов питания для военнослужащих) в распоряжение ЦВО. Продукция изъята из оборота и возвращена поставщику, информация о недобросовестности краснодарского производителя также передана в ООО «Стандарт». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» . Управление Россельхознадзора обнаружило целую цепочку организаций, которые пытались поставить в распоряжение Центрального военного округа мясо ненадлежащего качества, произведенную на краснодарском заводе. Об этом свердловские ревизоры сообщили на официальном сайте. «В апреле 2022 года Управлением Россельхознадзора по Свердловской области при работе в ФГИС „Меркурий“ выявлена животноводческая продукция, поступившая в регион с рядом грубых нарушений. Грубейшим нарушением законодательства РФ служит факт подмены назначения продукции — в документах мясо предназначалась для хранения, реализации и употребления в пищу людям, но на клейме указано, что продукция годится только для промышленной переработки», — говорится в сообщении. Уточняется, что организация-поставщик ООО «Хладокомбинат „Донской“» находится в Краснодаре. Оттуда мясо пытались доставить через двух поставщиков в Свердловской области (ООО «Стандарт» и ООО «Парус», последняя осуществляет поставки продуктов питания для военнослужащих) в распоряжение ЦВО. Продукция изъята из оборота и возвращена поставщику, информация о недобросовестности краснодарского производителя также передана в ООО «Стандарт». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям