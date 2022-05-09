Мини-футбольный клуб «Макушино» выиграл международный турнир в Казахстане Фото: официальный сайт казахстанской федерации футбола

Мини-футбольный клуб «Макушино» из Курганской области стал победителем 20-го ежегодного международного турнира по футзалу «YELEU CUP 2022». Победный мяч забил Мурат Кульшманов. Об этом сообщается в официальной группе «Федерация футбола Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«В финале турнира макушинские футболисты со счетом 1:0 победили казахстанскую команду „Сайран“, тем самым взяв реванш за поражение в групповом этапе. Единственный гол в матче забил Мурат Кульшмашов. Поздравляем команду „Макушино“ с победой!» — говорится в официальной группе. Победный кубок МФК «Макушино» вручил президент казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов. Также футболистам подарили сертификат на один миллион тенге (около 158 тысяч рублей).

Всего в международном турнире «YELEU CUP 2022» приняло участие 16 лучших команд Казахстана и ближнего зарубежья. Финал проходил в Нур-Султане.

МФК «Макушино» стал победителем ежегодного международного турнира по футзалу в Казахстане Фото: сайт Казахстанской федерации футбола

Победный гол в финальном матче турнира забил макушинский футболист Мурат Кульшманов Фото: сайт Казахстанской федерации футбола

Победный кубок макушинской команде вручил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов Фото: сайт Казахстанской федерации футбола