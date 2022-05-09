09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

Курганская команда выиграла на международном турнире. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мини-футбольный клуб «Макушино» выиграл международный турнир в Казахстане Фото:

Мини-футбольный клуб «Макушино» из Курганской области стал победителем 20-го ежегодного международного турнира по футзалу «YELEU CUP 2022». Победный мяч забил Мурат Кульшманов. Об этом сообщается в официальной группе «Федерация футбола Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«В финале турнира макушинские футболисты со счетом 1:0 победили казахстанскую команду „Сайран“, тем самым взяв реванш за поражение в групповом этапе. Единственный гол в матче забил Мурат Кульшмашов. Поздравляем команду „Макушино“ с победой!» — говорится в официальной группе. Победный кубок МФК «Макушино» вручил президент казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов. Также футболистам подарили сертификат на один миллион тенге (около 158 тысяч рублей).

Всего в международном турнире «YELEU CUP 2022» приняло участие 16 лучших команд Казахстана и ближнего зарубежья. Финал проходил в Нур-Султане.

МФК «Макушино» стал победителем ежегодного международного турнира по футзалу в Казахстане
Фото:
Победный гол в финальном матче турнира забил макушинский футболист Мурат Кульшманов
Фото:
Победный кубок макушинской команде вручил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов
Фото:

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Мини-футбольный клуб «Макушино» из Курганской области стал победителем 20-го ежегодного международного турнира по футзалу «YELEU CUP 2022». Победный мяч забил Мурат Кульшманов. Об этом сообщается в официальной группе «Федерация футбола Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «В финале турнира макушинские футболисты со счетом 1:0 победили казахстанскую команду „Сайран“, тем самым взяв реванш за поражение в групповом этапе. Единственный гол в матче забил Мурат Кульшмашов. Поздравляем команду „Макушино“ с победой!» — говорится в официальной группе. Победный кубок МФК «Макушино» вручил президент казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов. Также футболистам подарили сертификат на один миллион тенге (около 158 тысяч рублей). Всего в международном турнире «YELEU CUP 2022» приняло участие 16 лучших команд Казахстана и ближнего зарубежья. Финал проходил в Нур-Султане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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