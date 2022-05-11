11 мая 2022

В Тюмени объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
На Тюмень движется шквалистый ветер Фото:

Жителей Тюмени предупредили о штормовом ветре, который обрушится на регион 13 мая. Об этом сообщает управление МЧС по Тюменской области.

«13 мая днем в Тюменской области прогнозируется ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Местами кратковременные дожди, температура воздуха от 19 до 24 градусов», — сообщает управление МЧС по региону.

Ветер подобной силы может обрывать линии электропередач и сносить плохо закрепленные конструкции. Граждан просят быть осторожными, и передвигаться по улице с учетом этих обстоятельств. Нельзя прятаться от непогоды за остановками и возле строек. Не стоит находиться у деревьев и рекламных щитов.

Ветер может стать и причиной быстрого распространения природных пожаров. Именно так случилось в поселке Богандинском Тюменского района, где 10 мая сгорели несколько строений, включая жилой дом. В МЧС жителей региона просят оперативно сообщать об известных им случаях пожаров по номерам 112, 101 или 590-549.

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Жителей Тюмени предупредили о штормовом ветре, который обрушится на регион 13 мая. Об этом сообщает управление МЧС по Тюменской области. «13 мая днем в Тюменской области прогнозируется ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Местами кратковременные дожди, температура воздуха от 19 до 24 градусов», — сообщает управление МЧС по региону. Ветер подобной силы может обрывать линии электропередач и сносить плохо закрепленные конструкции. Граждан просят быть осторожными, и передвигаться по улице с учетом этих обстоятельств. Нельзя прятаться от непогоды за остановками и возле строек. Не стоит находиться у деревьев и рекламных щитов. Ветер может стать и причиной быстрого распространения природных пожаров. Именно так случилось в поселке Богандинском Тюменского района, где 10 мая сгорели несколько строений, включая жилой дом. В МЧС жителей региона просят оперативно сообщать об известных им случаях пожаров по номерам 112, 101 или 590-549.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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