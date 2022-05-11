В Тюмени объявили штормовое предупреждение

На Тюмень движется шквалистый ветер Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителей Тюмени предупредили о штормовом ветре, который обрушится на регион 13 мая. Об этом сообщает управление МЧС по Тюменской области.

«13 мая днем в Тюменской области прогнозируется ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Местами кратковременные дожди, температура воздуха от 19 до 24 градусов», — сообщает управление МЧС по региону.

Ветер подобной силы может обрывать линии электропередач и сносить плохо закрепленные конструкции. Граждан просят быть осторожными, и передвигаться по улице с учетом этих обстоятельств. Нельзя прятаться от непогоды за остановками и возле строек. Не стоит находиться у деревьев и рекламных щитов.

Ветер может стать и причиной быстрого распространения природных пожаров. Именно так случилось в поселке Богандинском Тюменского района, где 10 мая сгорели несколько строений, включая жилой дом. В МЧС жителей региона просят оперативно сообщать об известных им случаях пожаров по номерам 112, 101 или 590-549.