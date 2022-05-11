10 мая в поселке Богандинский Тюменского района произошел крупный пожар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Огонь в считанные минуты охватил окраины поселка Богандинский под Тюменью, поэтому некоторым местным жителям пришлось экстренно покинуть свои дома. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия. Ранее агентство писало о том, что 10 мая в населенном пункте произошел большой пожар, которым было уничтожено несколько построек.

«Огонь шел очень быстро. Сначала мы пытались его тушить своими силами, всей семьей. Потом пришли добровольцы и сказали, чтобы мы забирали документы и уходили. Мы забрали из дома документы и ушли. Но мужчины остались. Помогали добровольцам тушить огонь», — рассказала жительница поселка Богандинский.

Другой местный житель в разговоре с агентством сообщил о том, что огонь начал быстро распространяться по окраинам поселка из-за сильного ветра. «Был очень сильный ветер. Об этом МЧС предупреждало заранее. Когда уже случился сам пожар, многие неравнодушные к беде люди приехали и начали помогать пожарным. Думаю, что если бы для тушения огня был привлечен вертолет, то ЧП такого масштаба можно было избежать. Огонь можно было остановить на подступах к поселку», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что более 100 добровольцев пришли на помощь сотрудникам МЧС, тушившим пожар в поселке Богандинский. С 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим.

Пожаром в Богандинском было уничтожено несколько построек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пожар в Богандинском произошел 10 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за пожара несколько жителей поселка были эвакуированы в пункт временного размещения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

При пожаре в Богандинском удалось избежать человеческих жертв Фото: Денис Моргунов © URA.RU