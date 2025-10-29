Овечкин все еще в шаге от истории: обзор матча «Вашингтон» — «Даллас», статистика
В десяти играх сезона НХЛ 2025/26 Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», набрал 7 очков (2 гола и 5 передач)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
По итогам матча НХЛ, прошедшего утром 29 октября в Далласе, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Даллас Старз». Капитан столичного клуба Александр Овечкин остался без шайб и очков, нанеся два броска по воротам. «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд, а Овечкин по-прежнему находится в одном шаге от исторической отметки в 900 заброшенных шайб. Подробнее в материале URA.RU.
Как развивалась: обзор матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз»
Встреча в американском городе складывалась напряженно. «Даллас» с самого начала активно прессовал гостей, владел территориальным преимуществом и создавал опасные моменты. Голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон провел отличный матч, многократно спасая свою команду от пропуска. В первом периоде хозяева особенно активны были в большинстве после удаления Тома Уилсона, но действенных ударов так и не нанесли.
Ключевой момент произошел на 21-й минуте второго периода. При численном преимуществе «Даллас» реализовал свой шанс. Микко Рантанен с правой половины площадки выполнил перевод на левую сторону, откуда Миро Хейсканен отправил шайбу к воротам. Тайлер Сегин сделал прострельную передачу на пятачок, и защитник Мартин Фехервари срезал шайбу клюшкой. В итоге гол в собственные ворота. 1:0 для хозяев.
После второго периода весь третий отрезок «Вашингтон» безрезультатно штурмовал ворота «Далласа». Игроки столичного клуба трижды попадали в штангу, но забить так и не смогли. Джейк Эттингер, вратарь «Старз», провел безошибочный матч, защищая минимальное преимущество. Финальный счет так и остался 1:0.
Овечкин и рекорд в 900 шайб: близок, но не достаточно
Александр Овечкин провел на льду 20 минут и 33 секунды. Он нанес два броска по воротам, но оба прошли мимо цели. На 22-й минуте, будучи в большинстве, капитан «Кэпиталз» мощно послал шайбу от синей линии — та полетела высоко над воротами. Позже, в третьем периоде, Овечкин получил передачу в левом круге вбрасывания и вывел на убойную позицию пасом на пятачок Уилсона, но тот не сумел завершить момент.
Российский форвард находится в 899 забитыми шайбами и остается в одном точном ударе от достижения уникальной вехи. Никто в истории НХЛ не преодолевал отметку в 900 голов в регулярных чемпионатах. До этого, 25 октября, Овечкин забросил 899-й гол в матче против «Коламбуса», а 26 октября сыграл свой 1500-й матч в регулярке против «Оттавы».
Статистика Овечкина в сезоне НХЛ 2025/2026
В десяти играх сезона 2025/26 Овечкин набрал 7 очков: две заброшенные шайбы и пять передач. Его средний показатель составляет 0,7 очка за матч — достойный результат для 40-летнего игрока, хотя ниже обычных норм российского легиона.
После проигрыша «Далласу» «Вашингтон» имеет в активе 6 побед в десяти матчах. «Кэпиталз» занимают шестую позицию в Восточной конференции с 12 очками, отставая от лидирующего «Нью-Джерси» на четыре.
Расписание Вашингтона в НХЛ в сезоне 2025/2026
Следующий матч «Кэпиталз» сыграют дома против «Айлендерс» 1 ноября. Затем последует выездной поединок с «Баффало» 2 ноября. В расписании на неделю также значатся встречи с «Сент-Луисом», «Питтсбургом» и «Тампа-Беем». Для Овечкина это шанс не только приблизиться к историческому рекорду, но и помочь команде набрать очки после двух подряд поражений.
Атмосфера вокруг 900-го гола нарастает. Болельщики «Вашингтона» ждут этого момента, и каждый матч приносит новую надежду. Овечкин продолжает играть активно, создавая моменты, но удача пока не сопутствует ему в реализации.
