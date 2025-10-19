Где в Тюмени масштабно отпразднуют Хэллоуин

Этой осенью в Тюмени пройдет несколько масштабных вечеринок на Хэллоуин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени пройдет серия масштабных тематических вечеринок, концертов и представлений, посвященных празднованию Хэллоуина — самого загадочного праздника. Отмечается он в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых. Где отметить праздник осеню 2025 года — читайте в подробном обзоре URA.RU.

K-POP HALLOWEEN PARTY

2 ноября в 18:00 в школе танцев «М47» пройдет самая жуткая и зажигательная K-POP вечеринка. Танцевальная группа Twelffo подготовила выступления cover-dance команд GG, BG, SOLO/DUO. Гостям мероприятия обещают полное погружение в атмосферу мистики и ритма. В программе: уголок ведьмы, таролог, предсказания судьбы, тематическая фотозона и конкурс на самый оригинальный костюм с ценным призом.

HALLOWEEN рок-PARTY

31 октября в 19:00 в кафе «Чердак» приглашают любителей рок-музыки на Хэллоуин-вечеринку. В программе праздника: мистические декорации, ведьмы, тыквы, профессиональные фотографы, самые жуткие образы и тематический мини-маркет. На сцене выступят рок-группы Тюмени и других городов. Самые страшные и оригинальные костюмы — обязательны. Автору самого креативного наряда достанется специальный приз.

HALLOWEEN BY GARLIK

26 октября в клубе «Точка» пройдет вечеринка электронной музыки для самой стильной, смелой и громкой молодежи Тюмени. Гостям обещают две интерактивные станции — профессиональный грим, чтобы подчеркнуть ваш жуткий образ, и гадалка для тех, кто даже на вечеринке не может забыть прошлое. А также: мерч by garlik, диджей-сет и профессиональный фотограф, который запечатлит самые яркие моменты ночи. За пультом будут играть: Osteomed & Superova.

ANTIFEST HALLOWEEN

1 ноября в 20:00 в развлекательном центре «Цоколь» пройдет концерт, который обещает стать самым «злым» и драйвовым событием осени. Участников ждут зажигательные истории от панков, мрачные рассказы индастриалов, конкурс на лучший образ и жесткий рок в исполнении групп: ВЗМАХ, Аvалон Rock, Шутки в сторону, Sound Refraction и Женатый Крест.

ZAVOD HALLOWEEN

1 ноября в 22:00 территория «Старого завода» по улице Авторемонтной превратится в эпицентр жуткого веселья. Организаторы ZAVOD HALLOWEEN обещают самый «трушный» и незабываемый Хэллоуин в городе. Гостям праздника предлагают: колесо фортуны, консультацию таролога, тематический маркет, игры, чилл-зону и декорации. Музыкальное сопровождение от диджеев: FUMILLTSS и MERCHHH.

Halloween в ресторане «Максимилианс»

2 ноября в 19:00 в ресторане «Максимилианс» пройдет — «самая страшная вечеринка года». В программе праздника: мистическая анимация, тематические закуски и подарки.