В Тюменской области обнаружили очаг опасной инфекции
Карантин ввели с 28 октября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюменской области в поселении Новоселезнево с 28 октября ввели карантин по бешенству. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«В поселке Новоселезнево Казанского округа введен карантин по бешенству животных. С 28 октября запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов зверей для вывоза в зоопарки», — рассказали в инфоцентре.
Ранее URA.RU писало, что в Бердюжском районе региона также объявлен карантин по бешенству. Очаг обнаружили в селе Окунево.
