В Тюменской области обнаружили очаг опасной инфекции

Карантин ввели с 28 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области в поселении Новоселезнево с 28 октября ввели карантин по бешенству. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В поселке Новоселезнево Казанского округа введен карантин по бешенству животных. С 28 октября запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов зверей для вывоза в зоопарки», — рассказали в инфоцентре.