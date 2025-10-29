Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области обнаружили очаг опасной инфекции

В селе Новоселезнево Тюменской области объявили карантин по бешенству животных
29 октября 2025 в 09:48
Карантин ввели с 28 октября

Карантин ввели с 28 октября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области в поселении Новоселезнево с 28 октября ввели карантин по бешенству. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В поселке Новоселезнево Казанского округа введен карантин по бешенству животных. С 28 октября запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов зверей для вывоза в зоопарки», — рассказали в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что в Бердюжском районе региона также объявлен карантин по бешенству. Очаг обнаружили в селе Окунево.

