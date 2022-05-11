Гарик Сукачев в пятый раз отменил свой концерт в Тюмени

Концерт Гарика Сукачева должен был пройти в Тюмени 13 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Гарик Сукачев в пятый раз перенес дату своего выступления на тюменской сцене. Информация об этом указана на сайте по продаже билетов Kassir.ru. Там указано, что исполнитель уже в пятый раз отменяет свой концерт в Тюмени.

«Гарик Сукачев. Юбилейный концерт. 9 ноября 2022 (перенесен с 13.05.2022, 18.11.2021, 01.04.2021, 24.09.2020, 27.03.2020)», — указано на официальном сайте по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия Kassir.ru.

Получить оперативный комментарий директора артиста Виктора Майорова URA.RU не удалось. На звонки редакции он не ответил.

Ранее URA.RU писало о том, что лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени. При этом, музыканты заявили о своем решении за несколько часов до начала выступления.