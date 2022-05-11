11 мая 2022

Гарик Сукачев в пятый раз отменил свой концерт в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Русского Географического Общества. Москва, сукачев гарик
Концерт Гарика Сукачева должен был пройти в Тюмени 13 мая Фото:

Певец Гарик Сукачев в пятый раз перенес дату своего выступления на тюменской сцене. Информация об этом указана на сайте по продаже билетов Kassir.ru. Там указано, что исполнитель уже в пятый раз отменяет свой концерт в Тюмени.

«Гарик Сукачев. Юбилейный концерт. 9 ноября 2022 (перенесен с 13.05.2022, 18.11.2021, 01.04.2021, 24.09.2020, 27.03.2020)», — указано на официальном сайте по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия Kassir.ru.

Получить оперативный комментарий директора артиста Виктора Майорова URA.RU не удалось. На звонки редакции он не ответил.

Ранее URA.RU писало о том, что лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени. При этом, музыканты заявили о своем решении за несколько часов до начала выступления.

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Певец Гарик Сукачев в пятый раз перенес дату своего выступления на тюменской сцене. Информация об этом указана на сайте по продаже билетов Kassir.ru. Там указано, что исполнитель уже в пятый раз отменяет свой концерт в Тюмени. «Гарик Сукачев. Юбилейный концерт. 9 ноября 2022 (перенесен с 13.05.2022, 18.11.2021, 01.04.2021, 24.09.2020, 27.03.2020)», — указано на официальном сайте по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия Kassir.ru. Получить оперативный комментарий директора артиста Виктора Майорова URA.RU не удалось. На звонки редакции он не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени. При этом, музыканты заявили о своем решении за несколько часов до начала выступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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