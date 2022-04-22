Прилепин осудил ДДТ за отказ выступать в Тюмени из-за буквы Z

23 апреля 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Рок-группа отказалась от выступления в Тюмени из-за буквы Z на местной филармонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин осудил группу ДДТ за отмену концерта в Тюмени. Музыканты отказались выступать в местной филармонии из-за буквы Z, изображенной на фасаде здания. «Певчая (и пишущая, и в кино играющая) наша интеллигенция, увы, не имеет и малой доли той снисходительности, свойственной русскому солдату и ополченцу. Напротив, оценки интеллигенции почти всегда резки, непримиримы, радикальны», — передает слова писателя telegram-канал RT. Политик отметил, что музыканты могли бы оказать помощь военным, беженцам, выступить для раненых в госпитале. Однако они этого не делают. «Пресловутого гуманизма русской культуры не хватает на подобные жесты. Христианского чувства не достает», — поделился мнением Прилепин. Ранее рок-группа ДДТ отказалась выступать в Тюмени из-за буквы Z на здании филармонии. Концерт перенесли на февраль 2023 года в СК «Центральный». Президент РФ Владимир Путин 24 февраля издал указ о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, на спасение жителей Донбасса от геноцида. С момента начала спецоперации буква Z стала символом поддержки российских военных. Ранее URA.RU сообщало, что флаг с этой символикой появился над Мостом влюбленных и на окнах тюменских школ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин осудил группу ДДТ за отмену концерта в Тюмени. Музыканты отказались выступать в местной филармонии из-за буквы Z, изображенной на фасаде здания. «Певчая (и пишущая, и в кино играющая) наша интеллигенция, увы, не имеет и малой доли той снисходительности, свойственной русскому солдату и ополченцу. Напротив, оценки интеллигенции почти всегда резки, непримиримы, радикальны», — передает слова писателя telegram-канал RT. Политик отметил, что музыканты могли бы оказать помощь военным, беженцам, выступить для раненых в госпитале. Однако они этого не делают. «Пресловутого гуманизма русской культуры не хватает на подобные жесты. Христианского чувства не достает», — поделился мнением Прилепин. Ранее рок-группа ДДТ отказалась выступать в Тюмени из-за буквы Z на здании филармонии. Концерт перенесли на февраль 2023 года в СК «Центральный». Президент РФ Владимир Путин 24 февраля издал указ о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, на спасение жителей Донбасса от геноцида. С момента начала спецоперации буква Z стала символом поддержки российских военных. Ранее URA.RU сообщало, что флаг с этой символикой появился над Мостом влюбленных и на окнах тюменских школ.