Пермяки за месяц выиграли более 48 млн рублей в лотереях

13 мая 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Миллионерами благодаря лотерее за месяц стали только два человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU За апрель жители Пермского края выиграли в лотерее более 48 млн рублей. Все было приобретено более 189 тысяч выигрышных билетов, рассказали URA.RU в компании «Столото». «В апреле 2022 года в Пермском крае было приобретено почти 190 тысяч (189 761) выигрышных лотерейных билетов, распространяемых под брендом „Столото“. Пермяки выиграли более 48 (48 151 835) миллионов рублей», — сообщили в гослотерее. Миллионерами стали только два человека. Один из них выиграл 1,5 млн рублей в игре «Спортлото 5 из 36», другой ровно 1 млн рублей в «Русское лото». Еще 13 пермяков получили суммы от 100 до 500 тысяч рублей. В марте общий выигрыш всех игроков региона составил более 51 млн рублей, однако миллионером никто из них не стал. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

За апрель жители Пермского края выиграли в лотерее более 48 млн рублей. Все было приобретено более 189 тысяч выигрышных билетов, рассказали URA.RU в компании «Столото». «В апреле 2022 года в Пермском крае было приобретено почти 190 тысяч (189 761) выигрышных лотерейных билетов, распространяемых под брендом „Столото“. Пермяки выиграли более 48 (48 151 835) миллионов рублей», — сообщили в гослотерее. Миллионерами стали только два человека. Один из них выиграл 1,5 млн рублей в игре «Спортлото 5 из 36», другой ровно 1 млн рублей в «Русское лото». Еще 13 пермяков получили суммы от 100 до 500 тысяч рублей. В марте общий выигрыш всех игроков региона составил более 51 млн рублей, однако миллионером никто из них не стал.