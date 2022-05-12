Директор курганской школы получала деньги за фиктивного работника

Директор одной из школ Петуховского округа Курганской области стала фигурантом уголовного дела по статье о служебном подлоге. Ее подозревают в фиктивном трудоустройстве своей знакомой, сообщает региональное следственное управление СК России.
«По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая фиктивно трудоустроила на одну из ставок возглавляемого учебного учреждения знакомую местную жительницу. При этом трудоустроенная женщина какой-либо работы в данном образовательном учреждении не выполняла», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Директор школы вносила в табель учета рабочего времени ложные сведения. А на основании этого документа затем получала деньги, начисленные в качестве зарплаты фиктивному работнику.
Уголовное дело возбуждено Макушинским межрайонным следственным отделом по ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Следователи проверяют женщину на причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.
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Директор одной из школ Петуховского округа Курганской области стала фигурантом уголовного дела по статье о служебном подлоге. Ее подозревают в фиктивном трудоустройстве своей знакомой, сообщает региональное следственное управление СК России. «По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая фиктивно трудоустроила на одну из ставок возглавляемого учебного учреждения знакомую местную жительницу. При этом трудоустроенная женщина какой-либо работы в данном образовательном учреждении не выполняла», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Директор школы вносила в табель учета рабочего времени ложные сведения. А на основании этого документа затем получала деньги, начисленные в качестве зарплаты фиктивному работнику. Уголовное дело возбуждено Макушинским межрайонным следственным отделом по ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Следователи проверяют женщину на причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.