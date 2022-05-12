Директор курганской школы получала деньги за фиктивного работника

Директор школы вносила в табель учета рабочего времени ложные сведения, а затем получала зарплату за фиктивного работника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор одной из школ Петуховского округа Курганской области стала фигурантом уголовного дела по статье о служебном подлоге. Ее подозревают в фиктивном трудоустройстве своей знакомой, сообщает региональное следственное управление СК России.

«По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая фиктивно трудоустроила на одну из ставок возглавляемого учебного учреждения знакомую местную жительницу. При этом трудоустроенная женщина какой-либо работы в данном образовательном учреждении не выполняла», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Директор школы вносила в табель учета рабочего времени ложные сведения. А на основании этого документа затем получала деньги, начисленные в качестве зарплаты фиктивному работнику.

Уголовное дело возбуждено Макушинским межрайонным следственным отделом по ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Следователи проверяют женщину на причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.