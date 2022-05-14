ДНР присвоит собственность украинских банков

15 мая 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

Документ обнародован на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственный комитет обороны (ГКО) ДНР издал постановление № 59 от 14.05.2022 «Об обращении имущества банков Украины, расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность». Этот документ обнародован на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина. «Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики <…>, прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество», — указано в документе. Президент РФ объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля, после чего глава государства подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с их лидерами. Позже, 24 февраля, Россия начала спецоперацию на Украине. Как отмечал российский глава, она призвана освободить территории республик Донбасса от давления со стороны Киева. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Государственный комитет обороны (ГКО) ДНР издал постановление № 59 от 14.05.2022 «Об обращении имущества банков Украины, расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность». Этот документ обнародован на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина. «Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики <…>, прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество», — указано в документе. Президент РФ объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля, после чего глава государства подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с их лидерами. Позже, 24 февраля, Россия начала спецоперацию на Украине. Как отмечал российский глава, она призвана освободить территории республик Донбасса от давления со стороны Киева.