14 мая 2022

ДНР присвоит собственность украинских банков

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Документ обнародован на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Государственный комитет обороны (ГКО) ДНР издал постановление № 59 от 14.05.2022 «Об обращении имущества банков Украины, расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность». Этот документ обнародован на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

«Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики <…>, прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество», — указано в документе.

Президент РФ объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля, после чего глава государства подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с их лидерами. Позже, 24 февраля, Россия начала спецоперацию на Украине. Как отмечал российский глава, она призвана освободить территории республик Донбасса от давления со стороны Киева.

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Государственный комитет обороны (ГКО) ДНР издал постановление № 59 от 14.05.2022 «Об обращении имущества банков Украины, расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность». Этот документ обнародован на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина. «Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики <…>, прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество», — указано в документе. Президент РФ объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля, после чего глава государства подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с их лидерами. Позже, 24 февраля, Россия начала спецоперацию на Украине. Как отмечал российский глава, она призвана освободить территории республик Донбасса от давления со стороны Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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